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  • Membuat jus sendiri dengan mudah
  • Membuat jus sendiri dengan mudah
  • Membuat jus sendiri dengan mudah
  • Membuat jus sendiri dengan mudah

Dihentikan

Juicer

HR1821/10

4

| (1) Ulasan

Membuat jus sendiri dengan mudah

Dengan juicer ini Anda dapat membuat jus segar yang lezat dengan mudah. Karena desainnya yang ringkas maka mudah sekali menyimpannya.

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Mudah menyajikan. Mudah menyimpan

Membuat jus sendiri dengan mudah

  • 220W

  • 0,5L

  • putih hijau

FIlter jaring mikro agar jus lebih banyak

FIlter jaring mikro agar jus lebih banyak

Juicer Philips ini memiliki saringan kasa mikro agar menghasilkan lebih banyak jus.

Desain kecil dan ringkas

Berkat desainnya yang sangat ringkas, alat ini mudah disimpan di ruang kecil dan lemari.

Penyajian yang mudah dengan tabung jus 400 ml

Penyajian mudah dengan tabung jus 400 ml.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.0

dari 5

1

Ulasan

5
3
2
1

20/05/2014

Singapore

Singapore

pretty awesome

easy to use with simple design that is easy to manage. not too complicated. good!

Ulasan ini dibuat untuk HR1821/70 Juicer

Ulasan ini dibuat untuk HR1821/70 Juicer

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