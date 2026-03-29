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Persiapan Makanan
Semua seri
Kombinasi Juicer/Blender
Dihentikan
Dukungan
HR1840/80
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Blender dan ekstraktor jus 300 W dengan 2 setelan kecepatan dan pulsa, fungsi QuickClean, unit pisau lepas-pasang dan tabung blender 1,5 l. Termasuk tabung jus 0,7 l.
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