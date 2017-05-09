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  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap

Dihentikan

Viva CollectionBlender dan Juicer

HR1841/55

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap

Blender dan ekstraktor jus Philips 300 W dengan 2 pengaturan kecepatan dan pulse, fungsi QuickClean, unit pisau lepas-pasang, penggiling, dan tabung blender 1,5 L. Termasuk tabung jus 0,7 L.

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Membuat minuman campur yang sehat, jus dan rempah

Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap

  • 300W

  • Juicer, blender, & gilingan

Juicer dan blender sekaligus

Juicer dan blender sekaligus

Anda bisa menyiapkan jus dan minuman campur dengan mudah.

2 kecepatan dan pulsa

2 kecepatan dan pulsa

Cepat mengolah dan membersihkan.

Menghasilkan jus lebih banyak berkat filter jaring mikro

Menghasilkan jus lebih banyak berkat filter jaring mikro

Saringan dengan jaring mikro unik dari baja anti karat memeras setiap tetesan dan menghasilkan jus lebih banyak.

Spesifikasi Teknis

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

09/05/2017

Philippines

Philippines

This blender is the best

It the best blender I ever used, after using more than 5 products of blender a friend just bought this product for me as a gift . And it works great it doesn't bring out smoke,it blends smooth and faster I used it blend like anything without any fear of burning as usual.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1841/55 Blender and Juicer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1841/55 Blender and Juicer

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