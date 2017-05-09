2 year warranty
Dihentikan
Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
Blender dan ekstraktor jus Philips 300 W dengan 2 pengaturan kecepatan dan pulse, fungsi QuickClean, unit pisau lepas-pasang, penggiling, dan tabung blender 1,5 L. Termasuk tabung jus 0,7 L.
300W
Juicer, blender, & gilingan
Anda bisa menyiapkan jus dan minuman campur dengan mudah.
Cepat mengolah dan membersihkan.
Saringan dengan jaring mikro unik dari baja anti karat memeras setiap tetesan dan menghasilkan jus lebih banyak.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Impact
09/05/2017
Philippines
This blender is the best
It the best blender I ever used, after using more than 5 products of blender a friend just bought this product for me as a gift . And it works great it doesn't bring out smoke,it blends smooth and faster I used it blend like anything without any fear of burning as usual.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1841/55 Blender and Juicer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1841/55 Blender and Juicer