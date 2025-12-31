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Dihentikan
HR1841/80
Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
Blender dan ekstraktor jus 300 W dengan 2 setelan kecepatan dan pulsa, fungsi Quick Clean, unit pisau lepas-pasang, gilingan dan tabung blender 1,5 L. Termasuk tabung jus 0,7 l.
300 W, 1,5 L
Menggiling bahan makanan seperti kopi, bumbu, rempah dan sereal.
Saringan dengan jaring mikro unik dari baja anti karat memeras setiap tetesan dan menghasilkan jus lebih banyak.
Anda bisa menyiapkan jus dan minuman campur dengan mudah.
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