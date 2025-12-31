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  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap

Dihentikan

Kombinasi Juicer/Blender

HR1841/80

Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap

Blender dan ekstraktor jus 300 W dengan 2 setelan kecepatan dan pulsa, fungsi Quick Clean, unit pisau lepas-pasang, gilingan dan tabung blender 1,5 L. Termasuk tabung jus 0,7 l.

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Membuat smoothie yang sehat, jus dan rempah

Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap

  • 300 W, 1,5 L

Penggiling untuk menggiling bahan makanan

Penggiling untuk menggiling bahan makanan

Menggiling bahan makanan seperti kopi, bumbu, rempah dan sereal.

Menghasilkan jus lebih banyak berkat filter jaring mikro

Saringan dengan jaring mikro unik dari baja anti karat memeras setiap tetesan dan menghasilkan jus lebih banyak.

Juicer dan blender sekaligus

Juicer dan blender sekaligus

Anda bisa menyiapkan jus dan minuman campur dengan mudah.

Spesifikasi Teknis

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