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Persiapan Makanan
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Kombinasi Juicer/Blender
Dihentikan
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HR1842
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Blender dan ekstraktor jus 300 W dengan dua setelan kecepatan dan pulsa, fungsi Quick Clean, unit pisau lepas-pasang, saringan buah dan tabung blender 1,5 L.
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