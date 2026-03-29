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Kombinasi Juicer/Blender

Dihentikan

Dukungan

Kombinasi Juicer/Blender

HR1842

Kombinasi Juicer/Blender

Dihentikan

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Manual &amp; Dokumentasi

Blender dan ekstraktor jus 300 W dengan dua setelan kecepatan dan pulsa, fungsi Quick Clean, unit pisau lepas-pasang, saringan buah dan tabung blender 1,5 L.

  • PDF berkas
  • 29 March 2026

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