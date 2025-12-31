2 year warranty
Dihentikan
HR1843/00
Membuat sendiri minuman dengan sekejap
Blender dan ekstraktor jus 300 W dengan 2 setelan kecepatan dan pulsa, fungsi QuickClean, unit pisau lepas-pasang dan tabung blender 1,5 l. Termasuk tabung jus 0,7 l.
300W
Blender 1,5 L
dengan penggiling dan saringan
Anda bisa menyiapkan jus dan minuman campur dengan mudah.
Filter jaring mikro khusus yang terbuat dari baja tahan karat mampu mengekstrak secara optimal dan menghasilkan jus yang lebih banyak.
Cepat mengolah dan membersihkan.
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