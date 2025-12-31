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  • Membuat sendiri minuman dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dengan sekejap

Dihentikan

Blender dan Juicer

HR1843/00

Membuat sendiri minuman dengan sekejap

Blender dan ekstraktor jus 300 W dengan 2 setelan kecepatan dan pulsa, fungsi QuickClean, unit pisau lepas-pasang dan tabung blender 1,5 l. Termasuk tabung jus 0,7 l.

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Membuat minuman campur yang sehat dan jus

Membuat sendiri minuman dengan sekejap

  • 300W

  • Blender 1,5 L

  • dengan penggiling dan saringan

Juicer dan blender sekaligus

Juicer dan blender sekaligus

Anda bisa menyiapkan jus dan minuman campur dengan mudah.

Filter jaring mikro, jus lebih banyak

Filter jaring mikro khusus yang terbuat dari baja tahan karat mampu mengekstrak secara optimal dan menghasilkan jus yang lebih banyak.

2 kecepatan dan pulsa

2 kecepatan dan pulsa

Cepat mengolah dan membersihkan.

Spesifikasi Teknis

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