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Semua seri

  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap

Dihentikan

Kombinasi Juicer/Blender

HR1844

Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap

Blender dan ekstraktor jus 300 W dengan dua setelan kecepatan dan pulsa, fungsi Quick Clean, unit pisau lepas-pasang dan tabung blender 1,5 L, saringan buah, penggiling dan aksesori perajang.

Lihat semua manfaat

Membuat smoothie yang sehat, jus dan rempah

Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap

  • 300 W, 1,5 L

Perajang untuk merajang sayuran

Perajang untuk merajang sayuran

Sempurna merajang bahan makanan dalam sekejap.

Penggiling untuk menggiling bahan makanan

Penggiling untuk menggiling bahan makanan

Menggiling bahan makanan seperti kopi, bumbu, rempah dan sereal.

Filter jaring mikro, jus lebih banyak

Filter jaring mikro khusus yang terbuat dari baja tahan karat mampu mengekstrak secara optimal dan menghasilkan jus yang lebih banyak.

Spesifikasi Teknis

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