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Dihentikan
HR1844
Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
Blender dan ekstraktor jus 300 W dengan dua setelan kecepatan dan pulsa, fungsi Quick Clean, unit pisau lepas-pasang dan tabung blender 1,5 L, saringan buah, penggiling dan aksesori perajang.
300 W, 1,5 L
Sempurna merajang bahan makanan dalam sekejap.
Menggiling bahan makanan seperti kopi, bumbu, rempah dan sereal.
Filter jaring mikro khusus yang terbuat dari baja tahan karat mampu mengekstrak secara optimal dan menghasilkan jus yang lebih banyak.
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