2 year warranty
Dihentikan
HR1853/55
Mudah membuat jus sehat
Membuat jus tak pernah semudah ini. Juicer Philips HR1853/55 berdaya 550 W dengan tabung pengisi ekstra besar akan melumat seluruh buah dan sayuran tanpa harus dipotong. Alat ini juga memiliki tabung jus sehingga kesegaran jus bertahan lebih lama.
550 W
1,5 l
Tabung L
Tabung jumbo menampung buah dan sayuran utuh sehingga Anda tidak perlu memotong atau merajangnya lagi.
Menjaga kesegaran jus lebih lama setelah Anda membuatnya dalam tabung jus 700 ml ini.
Wadah ampas 1,5 l dan tabung jus 700 ml memungkinkan Anda membuat jus lebih banyak dalam satu kali pemrosesan.
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