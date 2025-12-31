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  • Mudah membuat jus sehat
  • Mudah membuat jus sehat
  • Mudah membuat jus sehat
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  • Mudah membuat jus sehat

Dihentikan

Viva CollectionJuicer

HR1853/55

Mudah membuat jus sehat

Membuat jus tak pernah semudah ini. Juicer Philips HR1853/55 berdaya 550 W dengan tabung pengisi ekstra besar akan melumat seluruh buah dan sayuran tanpa harus dipotong. Alat ini juga memiliki tabung jus sehingga kesegaran jus bertahan lebih lama.

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Tanpa mencacah. Tidak repot. Hanya perasan jus

Mudah membuat jus sehat

  • 550 W

  • 1,5 l

  • Tabung L

Tidak perlu memotong-memotong bahan berkat tabung jumbo

Tidak perlu memotong-memotong bahan berkat tabung jumbo

Tabung jumbo menampung buah dan sayuran utuh sehingga Anda tidak perlu memotong atau merajangnya lagi.

Tabung jus menjaga kesegaran jus lebih lama

Tabung jus menjaga kesegaran jus lebih lama

Menjaga kesegaran jus lebih lama setelah Anda membuatnya dalam tabung jus 700 ml ini.

Kapasitas jumbo, buat jus terus-menerus

Wadah ampas 1,5 l dan tabung jus 700 ml memungkinkan Anda membuat jus lebih banyak dalam satu kali pemrosesan.

Spesifikasi Teknis

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