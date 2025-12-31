Mudah membuat jus sehat

Membuat jus tak pernah semudah ini. Juicer Philips HR1853/55 berdaya 550 W dengan tabung pengisi ekstra besar akan melumat seluruh buah dan sayuran tanpa harus dipotong. Alat ini juga memiliki tabung jus sehingga kesegaran jus bertahan lebih lama.