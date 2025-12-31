ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Jus lezat seketika
  • Jus lezat seketika
  • Jus lezat seketika
  • Jus lezat seketika
  • Jus lezat seketika
  • Jus lezat seketika
  • Jus lezat seketika
  • Jus lezat seketika
  • Jus lezat seketika
  • Jus lezat seketika

Dihentikan

Pure Essentials CollectionJuicer

HR1858/55

Jus lezat seketika

Membuat jus tak pernah semudah ini. Dengan tabung pengisi besar yang melumatkan seluruh buah dan sayuran tanpa perlu dipotong lebih dahulu. Juicer Philips dengan motor 650 W dan filter berjaring-mikro unik akan memeras jus hingga tetesan terakhir.

Lihat semua manfaat

Juicer untuk buah utuh yang memeras hingga setiap tetes

Jus lezat seketika

  • 650 W

  • 2 l

  • Tabung XL

Komponen aman di mesin cuci piring

Komponen aman di mesin cuci piring

Semua komponen lepas-pasang dapat dicuci di mesin cuci piring.

Kapasitas jumbo, buat jus terus-menerus

Kapasitas jumbo, buat jus terus-menerus

Wadah ampas 2 l dan tabung jus 1,25 l memungkinkan Anda membuat jus lebih banyak dalam satu kali pemrosesan.

Tidak perlu memotong-memotong bahan berkat tabung jumbo

Tidak perlu memotong-memotong bahan berkat tabung jumbo

Tabung jumbo menampung buah dan sayuran utuh sehingga Anda tidak perlu memotong atau merajangnya lagi.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Daftar sekarang & dapatkan Welcome Voucher DISKON 20%

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.