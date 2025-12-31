2 year warranty
Dihentikan
HR1858/55
Jus lezat seketika
Membuat jus tak pernah semudah ini. Dengan tabung pengisi besar yang melumatkan seluruh buah dan sayuran tanpa perlu dipotong lebih dahulu. Juicer Philips dengan motor 650 W dan filter berjaring-mikro unik akan memeras jus hingga tetesan terakhir.
650 W
2 l
Tabung XL
Semua komponen lepas-pasang dapat dicuci di mesin cuci piring.
Wadah ampas 2 l dan tabung jus 1,25 l memungkinkan Anda membuat jus lebih banyak dalam satu kali pemrosesan.
Tabung jumbo menampung buah dan sayuran utuh sehingga Anda tidak perlu memotong atau merajangnya lagi.
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