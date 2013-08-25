ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.

Dihentikan

Aluminium CollectionJuicer

HR1861/00

5

| (3) Ulasan

Jus maksimum. Repot minimum.

Juicer Philips HR1861/00 berlapis aluminium dengan filter jaring-mikro unik, motor 700 W, tabung pemasok XL, wadah ampas 2 L, dan tabung jus 1,25 L yang bergaya.

Lihat semua manfaat

Filter jaring-mikro unik dan tabung pemasok XL

Jus maksimum. Repot minimum.

  • 700 W

  • 2 L

  • Tabung XL

Filter jaring mikro yang terbuat dari baja tahan karat

Filter jaring mikro yang terbuat dari baja tahan karat

Tabung ekstra besar yang bisa memuat buah dan sayuran yang lebih besar

Tabung ekstra besar yang bisa memuat buah dan sayuran yang lebih besar

Tabung pemasok ekstra besar menampung buah dan sayuran utuh sehingga Anda tidak perlu memotong atau merajangnya lagi.

Menjus terus menerus berkat kapasitas ekstra besar

Menjus terus menerus berkat kapasitas ekstra besar

Wadah ampas 2 l dan tabung jus 1,5 l memungkinkan Anda membuat jus lebih banyak dalam satu kali pemrosesan.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

5.0

dari 5

3

Ulasan

4
3
2
1

25/08/2013

Australia

Australia

A very capable unit...

This unit has worked favourably with everything we've thrown into it. Many units are not as user friendly. We just want to put in the material and simply juice it. That's what this does.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR1861/00 Juicer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR1861/00 Juicer

25/08/2013

Australia

Australia

The product is user friendly...

The Philips Aluminium Juicer Hr1861/00 is an excellent product, no hesitation in recommending it

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR1861/00 Juicer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR1861/00 Juicer

28/11/2019

ประเทศไทย

ประเทศไทย

คุณสมบัติดีเลิศ

แข็งแรง ทนทาน สกัดออกมาแล้วรสชาดดีเยี่ยม ผลิตออกมาวางขายอีกนะคะ ใช้ดีมากจิงๆค่ะรุ่นนี้ จากใจแม่ค้าขายน้ำผลไม้สกัดเย็น

Keunggulan

แข็งแรง ทนทาน สกัดออกมาแล้วรสชาดดีเยี่ยม

Kekurangan

ไม่มีผลิตอีกแล้ว อยากให้ทางฟิลิปส์ผลิตรุ่นนี้ออกมาขายดีค่ะ

Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR1861/00 เครื่องสกัดน้ำผลไม้

Date of Use 2017-11-28

Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR1861/00 เครื่องสกัดน้ำผลไม้

Date of Use 2017-11-28

Daftar sekarang & dapatkan Welcome Voucher DISKON 20%

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.