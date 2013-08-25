2 year warranty
Dihentikan
HR1861/00
Jus maksimum. Repot minimum.
Juicer Philips HR1861/00 berlapis aluminium dengan filter jaring-mikro unik, motor 700 W, tabung pemasok XL, wadah ampas 2 L, dan tabung jus 1,25 L yang bergaya.
700 W
2 L
Tabung XL
Tabung pemasok ekstra besar menampung buah dan sayuran utuh sehingga Anda tidak perlu memotong atau merajangnya lagi.
Wadah ampas 2 l dan tabung jus 1,5 l memungkinkan Anda membuat jus lebih banyak dalam satu kali pemrosesan.
5.0
dari 5
3
Ulasan
Navarre
25/08/2013
Australia
A very capable unit...
This unit has worked favourably with everything we've thrown into it. Many units are not as user friendly. We just want to put in the material and simply juice it. That's what this does.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR1861/00 Juicer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR1861/00 Juicer
Tully
25/08/2013
Australia
The product is user friendly...
The Philips Aluminium Juicer Hr1861/00 is an excellent product, no hesitation in recommending it
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR1861/00 Juicer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR1861/00 Juicer
Tuckiku26
28/11/2019
ประเทศไทย
คุณสมบัติดีเลิศ
แข็งแรง ทนทาน สกัดออกมาแล้วรสชาดดีเยี่ยม ผลิตออกมาวางขายอีกนะคะ ใช้ดีมากจิงๆค่ะรุ่นนี้ จากใจแม่ค้าขายน้ำผลไม้สกัดเย็น
Keunggulan
แข็งแรง ทนทาน สกัดออกมาแล้วรสชาดดีเยี่ยม
Kekurangan
ไม่มีผลิตอีกแล้ว อยากให้ทางฟิลิปส์ผลิตรุ่นนี้ออกมาขายดีค่ะ
Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR1861/00 เครื่องสกัดน้ำผลไม้
Date of Use 2017-11-28
Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR1861/00 เครื่องสกัดน้ำผลไม้
Date of Use 2017-11-28