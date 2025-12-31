2 year warranty
Dihentikan
HR1865/00
Jus maksimum. Repot minimum.
Membuat jus menjadi begitu mudah dengan Juicer Philips berlapis aluminium dengan saringan berjaring-mikro, motor 700 W, tabung pengisi stainless steel XXL, penghenti tetesan, wadah ampas 2 L, dan tabung jus 1,5 L yang bergaya.
700W
2L
Tabung XXL
Penghenti tetesan akan menghentikan tetesan dari cerat setelah membuat jus.
Tabung pemasok ekstra besar menampung buah dan sayuran utuh sehingga Anda tidak perlu memotong atau merajangnya lagi.
Wadah ampas 2 l dan tabung jus 1,5 l memungkinkan Anda membuat jus lebih banyak dalam satu kali pemrosesan.
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