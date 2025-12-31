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  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.
  • Jus maksimum. Repot minimum.

Dihentikan

Aluminium CollectionJuicer

HR1865/00

Jus maksimum. Repot minimum.

Membuat jus menjadi begitu mudah dengan Juicer Philips berlapis aluminium dengan saringan berjaring-mikro, motor 700 W, tabung pengisi stainless steel XXL, penghenti tetesan, wadah ampas 2 L, dan tabung jus 1,5 L yang bergaya.

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Filter jaring-mikro unik, tabung pemasok XXL, dan penghenti tetesan

Jus maksimum. Repot minimum.

  • 700W

  • 2L

  • Tabung XXL

Penghenti tetesan mencegah jus menetes

Penghenti tetesan mencegah jus menetes

Penghenti tetesan akan menghentikan tetesan dari cerat setelah membuat jus.

Tabung ekstra besar yang bisa memuat buah dan sayuran yang lebih besar

Tabung ekstra besar yang bisa memuat buah dan sayuran yang lebih besar

Tabung pemasok ekstra besar menampung buah dan sayuran utuh sehingga Anda tidak perlu memotong atau merajangnya lagi.

Menjus terus menerus berkat kapasitas ekstra besar

Menjus terus menerus berkat kapasitas ekstra besar

Wadah ampas 2 l dan tabung jus 1,5 l memungkinkan Anda membuat jus lebih banyak dalam satu kali pemrosesan.

Spesifikasi Teknis

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