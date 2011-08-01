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  • Jus maksimum. Repot minimum. Jus maksimum. Repot minimum. Jus maksimum. Repot minimum.
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    Avance Collection Juicer

    HR1871/00

    Jus maksimum. Repot minimum.

    Juicer Philips ini mengekstrak jus lebih banyak dari buah-buahan dan sayuran. Pembersihan yang sangat mudah berkat saringan QuickClean inovatif dan wadah ampas terintegrasi. Manjakan diri Anda dengan kegembiraan jus rumahan yang sehat!

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    Avance Collection Juicer

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    Jus maksimum. Repot minimum.

    Jus 100% lebih banyak* dan bersih hanya dalam satu menit!

    • 1000 W
    • QuickClean
    • Tabung 2,5 L, XXL
    • Penghenti tetesan
    Membuat hingga 2,5 liter jus dalam sekali proses

    Membuat hingga 2,5 liter jus dalam sekali proses

    Berkat sistem ekstraksi jus inovatif dengan ayakan terbalik, juicer ini mengekstrak hingga 10% lebih banyak jus*. Dan tergantung pada jenis buah atau sayuran, Anda dapat membuat hingga 2,5 liter jus sekaligus tanpa perlu mengosongkan wadah ampas.

    Berkat tabung pengumpanan XXL, Anda tak perlu memotong bahan terlebih dulu

    Berkat tabung pengumpanan XXL, Anda tak perlu memotong bahan terlebih dulu

    Tabung pengisi ekstra besar 80 mm memungkinkan Anda membuat jus dari buah dan sayuran besar seperti apel, wortel, dan bit tanpa perlu memotongnya terlebih dahulu.

    2 kecepatan untuk buah dan sayur yang lunak mau pun keras

    2 kecepatan untuk buah dan sayur yang lunak mau pun keras

    Philips Juicer dengan 2 kecepatan dapat Anda gunakan untuk mengekstrak sari dari buah dan sayuran favorit Anda secara maksimal - baik lunak maupun keras.

    Teknologi QuickClean

    Teknologi QuickClean

    Juicer Philips didesain dengan teknologi QuickClean agar mudah dibersihkan. Pembersihan kini dapat dilakukan dalam 1 menit, berkat wadah ampas terintegrasi dan permukaan yang mulus.

    Saringan QuickClean

    Saringan QuickClean

    Serat ampas biasanya tersangkut pada saringan, menjadikannya sulit dibersihkan. Berkat teknologi QuickClean yang inovatif, seluruh permukaan saringan menjadi mulus, membantu Anda membersihkan serat dengan spons dapur biasa.

    Seluruh ampas terkumpul dalam satu tempat untuk memudahkan pembuangan

    Seluruh ampas terkumpul dalam satu tempat untuk memudahkan pembuangan

    Ampas akan terkumpul di tempat yang semestinya: dalam wadah ampas juicer Philips Anda. Artinya, tak perlu lagi membersihkan ampas dari komponen lain seperti tutup. Berkat desainnya yang bundar dan permukaan mulus tanpa sudut dan celah, ampas pun mudah dijangkau dan wadah jadi jauh lebih mudah dibersihkan.

    Perakitan komponen cepat dan mudah

    Perakitan komponen cepat dan mudah

    Perakitan komponen cepat dan mudah.

    Penghenti tetesan terintegrasi dengan cerat

    Penghenti tetesan terintegrasi dengan cerat

    Selalu menjaga dapur bersih bahkan setelah Anda selesai membuat jus. Penghenti tetesan mencegah jus menetes di meja.

    Buklet resep untuk resep jus yang penuh inspirasi

    Buklet resep untuk resep jus yang penuh inspirasi

    Anda dapat menggunakan buklet resep yang penuh dengan ide inspiratif untuk jus harian Anda.

    Membuat jus dari bahan yang sulit dilumatkan - 1000 W

    Membuat jus dari bahan yang sulit dilumatkan - 1000 W

    Membuat jus dari bahan yang sulit dilumatkan dengan motor bertenaga 1000 W.

    Permukaan yang halus dan mudah dibersihkan

    Juicer ini didesain dengan bentuk bundar dan permukaan mulus agar mudah dibilas di bawah keran.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi desain

      Bahan rangka
      Baja anti karat
      Warna
      Hitam legam dan baja anti karat
      Bahan wadah perasan
      Gelas SAN dan penutup PS
      Bahan penutup
      SAN
      Bahan wadah ampas dan pendorong
      PS
      Bahan cerat
      Baja antikarat

    • Dimensi

      Berat produk
      5,2  kg

    • Mudah dibersihkan

      Aksesori aman di mesin cuci piring
      Ya

    • Aksesori

      Tabung jus
      Ya
      Aksesori cerat
      Ya

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      1.000  W
      Panjang kabel
      1  m
      Voltase
      220-240  V
      Frekuensi
      50/60  Hz
      Pengumpul ampas
      1,6  l
      Diameter tabung pengisi
      80  mm
      Kapasitas tabung jus
      1.500  ml

    • Spesifikasi umum

      Kaki antiselip
      Ya
      Buku resep
      Ya
      Penyimpanan kabel terintegrasi
      Ya
      Setelan kecepatan
      2
      Jepitan pengaman
      Ya

    Badge-D2C

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