HR1871/00
Jus maksimum. Repot minimum.
Juicer Philips ini mengekstrak jus lebih banyak dari buah-buahan dan sayuran. Pembersihan yang sangat mudah berkat saringan QuickClean inovatif dan wadah ampas terintegrasi. Manjakan diri Anda dengan kegembiraan jus rumahan yang sehat!See all benefits
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Berkat sistem ekstraksi jus inovatif dengan ayakan terbalik, juicer ini mengekstrak hingga 10% lebih banyak jus*. Dan tergantung pada jenis buah atau sayuran, Anda dapat membuat hingga 2,5 liter jus sekaligus tanpa perlu mengosongkan wadah ampas.
Tabung pengisi ekstra besar 80 mm memungkinkan Anda membuat jus dari buah dan sayuran besar seperti apel, wortel, dan bit tanpa perlu memotongnya terlebih dahulu.
Philips Juicer dengan 2 kecepatan dapat Anda gunakan untuk mengekstrak sari dari buah dan sayuran favorit Anda secara maksimal - baik lunak maupun keras.
Juicer Philips didesain dengan teknologi QuickClean agar mudah dibersihkan. Pembersihan kini dapat dilakukan dalam 1 menit, berkat wadah ampas terintegrasi dan permukaan yang mulus.
Serat ampas biasanya tersangkut pada saringan, menjadikannya sulit dibersihkan. Berkat teknologi QuickClean yang inovatif, seluruh permukaan saringan menjadi mulus, membantu Anda membersihkan serat dengan spons dapur biasa.
Ampas akan terkumpul di tempat yang semestinya: dalam wadah ampas juicer Philips Anda. Artinya, tak perlu lagi membersihkan ampas dari komponen lain seperti tutup. Berkat desainnya yang bundar dan permukaan mulus tanpa sudut dan celah, ampas pun mudah dijangkau dan wadah jadi jauh lebih mudah dibersihkan.
Perakitan komponen cepat dan mudah.
Selalu menjaga dapur bersih bahkan setelah Anda selesai membuat jus. Penghenti tetesan mencegah jus menetes di meja.
Anda dapat menggunakan buklet resep yang penuh dengan ide inspiratif untuk jus harian Anda.
Membuat jus dari bahan yang sulit dilumatkan dengan motor bertenaga 1000 W.
Juicer ini didesain dengan bentuk bundar dan permukaan mulus agar mudah dibilas di bawah keran.
Spesifikasi desain
Dimensi
Mudah dibersihkan
Aksesori
Spesifikasi teknis
Spesifikasi umum
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