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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Juicer
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Juicer

Dihentikan

Avance CollectionJuicer

HR1871/05

4.5

| (14) Ulasan | 93% Merekomendasikan produk ini

Jus maksimum. Repot minimum.

Juicer Philips ini mengekstrak jus lebih banyak dari buah-buahan dan sayuran. Pembersihan yang sangat mudah berkat saringan QuickClean inovatif dan wadah ampas terintegrasi. Manjakan diri Anda dengan kegembiraan jus rumahan yang sehat!

Lihat semua manfaat

Jus 100% lebih banyak* dan bersih hanya dalam satu menit!

Jus maksimum. Repot minimum.

  • 1000 W

  • QuickClean

  • Tabung 2,5 L, XXL

  • Penghenti tetesan

Membuat hingga 2,5 liter jus dalam sekali proses

Membuat hingga 2,5 liter jus dalam sekali proses

Berkat sistem ekstraksi jus inovatif dengan ayakan terbalik, juicer ini mengekstrak hingga 10% lebih banyak jus*. Dan tergantung pada jenis buah atau sayuran, Anda dapat membuat hingga 2,5 liter jus sekaligus tanpa perlu mengosongkan wadah ampas.

Berkat tabung pengumpanan XXL, Anda tak perlu memotong bahan terlebih dulu

Berkat tabung pengumpanan XXL, Anda tak perlu memotong bahan terlebih dulu

Tabung pengisi ekstra besar 80 mm memungkinkan Anda membuat jus dari buah dan sayuran besar seperti apel, wortel, dan bit tanpa perlu memotongnya terlebih dahulu.

2 kecepatan untuk buah dan sayur yang lunak mau pun keras

2 kecepatan untuk buah dan sayur yang lunak mau pun keras

Philips Juicer dengan 2 kecepatan dapat Anda gunakan untuk mengekstrak sari dari buah dan sayuran favorit Anda secara maksimal - baik lunak maupun keras.

Spesifikasi Teknis

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4.5

dari 5

14

Ulasan

93%

Merekomendasikan produk ini

2
1

22/05/2016

Singapore

Singapore

Very happy with my new juicer!

Effective, easy to clean, great size. I can juice all I need for a meal in one go. For me it's perfect.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HR1871/00 Juicer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HR1871/00 Juicer

20/06/2015

Singapore

Singapore

Efficient and quick way to extract juice .Even my kids are happy doing work in kitchen.Easy to clean

fast and efficient way to handle all kind of fruits and vegetables used for extracting juice.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HR1871/00 Juicer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HR1871/00 Juicer

30/07/2014

Singapore

Singapore

Easily the best Juicer ever.

The Philips avance is one serious contender. It juices fast and efficiently, you can fit whole apples in, it's really easy to clean, and it looks and feels awesome...whenever I use it, I feel like I'm in a 6star restaurant- divine juicer! *****stars. Seriously recommend it.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HR1871/00 Juicer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HR1871/00 Juicer

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Penafian

  1. Sebanding dengan juicer no.1 dari Philips HR1861