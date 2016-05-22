2 year warranty
Dihentikan
Jus maksimum. Repot minimum.
Juicer Philips ini mengekstrak jus lebih banyak dari buah-buahan dan sayuran. Pembersihan yang sangat mudah berkat saringan QuickClean inovatif dan wadah ampas terintegrasi. Manjakan diri Anda dengan kegembiraan jus rumahan yang sehat!
1000 W
QuickClean
Tabung 2,5 L, XXL
Penghenti tetesan
Berkat sistem ekstraksi jus inovatif dengan ayakan terbalik, juicer ini mengekstrak hingga 10% lebih banyak jus*. Dan tergantung pada jenis buah atau sayuran, Anda dapat membuat hingga 2,5 liter jus sekaligus tanpa perlu mengosongkan wadah ampas.
Tabung pengisi ekstra besar 80 mm memungkinkan Anda membuat jus dari buah dan sayuran besar seperti apel, wortel, dan bit tanpa perlu memotongnya terlebih dahulu.
Philips Juicer dengan 2 kecepatan dapat Anda gunakan untuk mengekstrak sari dari buah dan sayuran favorit Anda secara maksimal - baik lunak maupun keras.
4.5
dari 5
14
Ulasan
93%
Merekomendasikan produk ini
Ebokhyllami
22/05/2016
Singapore
Very happy with my new juicer!
Effective, easy to clean, great size. I can juice all I need for a meal in one go. For me it's perfect.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HR1871/00 Juicer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HR1871/00 Juicer
alok
20/06/2015
Singapore
Efficient and quick way to extract juice .Even my kids are happy doing work in kitchen.Easy to clean
fast and efficient way to handle all kind of fruits and vegetables used for extracting juice.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HR1871/00 Juicer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HR1871/00 Juicer
JOHNNY
30/07/2014
Singapore
Easily the best Juicer ever.
The Philips avance is one serious contender. It juices fast and efficiently, you can fit whole apples in, it's really easy to clean, and it looks and feels awesome...whenever I use it, I feel like I'm in a 6star restaurant- divine juicer! *****stars. Seriously recommend it.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HR1871/00 Juicer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HR1871/00 Juicer
Sebanding dengan juicer no.1 dari Philips HR1861