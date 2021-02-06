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  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah

Dihentikan

Daily CollectionBlender

HR2001/70

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Memblender bahan yang sulit jadi mudah

Blender Philips ini menawarkan kombinasi motor 350 W, tabung 1,5 L, dan bilah pisau bintang 5 untuk menciptakan hasil akhir yang sempurna. Memblender jadi begitu mudah.

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Blender dengan bilah pisau bintang 5 dan motor 350 W

Memblender bahan yang sulit jadi mudah

  • 350W

  • Tabung Plastik 1,5 L

  • dengan penggiling

  • 2 kecepatan dan fungsi pulse

Garansi 2 tahun

Garansi 2 tahun

Garansi penuh selama 2 tahun.

Komponen aman di mesin cuci piring

Komponen aman di mesin cuci piring

Semua komponen lepas-pasang dapat dicuci di mesin cuci piring.

Tabung tahan-pecah

Tabung tahan-pecah

Hindari pecah dengan tabung plastik yang diperkuat ini.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

06/02/2021

Indonesia

Indonesia

kualitas dan ketahana produk

saya memilih produk philips dikarenakan sudah dikenal atas ketahanan mesin yg digunakan..sangat awet digunakan utk jangka panjang...

Keunggulan

sangat awet dan tahan lama

Kekurangan

pengunaan fuse sakelar sangat dianjurkan dihilangkan..karena disitu letak alat yg sealalu rusak.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2001/70 Blender

Date of Use 2020-01-06

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2001/70 Blender

Date of Use 2020-01-06

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