2 year warranty
Dihentikan
Memblender bahan yang sulit jadi mudah
Blender Philips ini menawarkan kombinasi motor 350 W, tabung 1,5 L, dan bilah pisau bintang 5 untuk menciptakan hasil akhir yang sempurna. Memblender jadi begitu mudah.
350W
Tabung Plastik 1,5 L
dengan penggiling
2 kecepatan dan fungsi pulse
Garansi penuh selama 2 tahun.
Semua komponen lepas-pasang dapat dicuci di mesin cuci piring.
Hindari pecah dengan tabung plastik yang diperkuat ini.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Pomen
06/02/2021
Indonesia
kualitas dan ketahana produk
saya memilih produk philips dikarenakan sudah dikenal atas ketahanan mesin yg digunakan..sangat awet digunakan utk jangka panjang...
Keunggulan
sangat awet dan tahan lama
Kekurangan
pengunaan fuse sakelar sangat dianjurkan dihilangkan..karena disitu letak alat yg sealalu rusak.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2001/70 Blender
Date of Use 2020-01-06
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2001/70 Blender
Date of Use 2020-01-06