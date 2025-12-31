2 year warranty
Dihentikan
HR2010/70
Memblender bahan yang sulit jadi mudah
Blender ini memiliki motor 350 W, tabung 1,5 L, dan pisau bintang 5 yang dipadukan untuk menciptakan hasil akhir sempurna. Memblender jadi begitu mudah.
350W
Tabung kaca 1,5 L
dengan penggiling
2 kecepatan dan fungsi pulse
Dengan gelas kaca berkualitas tinggi untuk mencegah goresan dan bau.
Mudah dibersihkan dengan efektif, cukup dengan melepas pisau dari tabung.
Blender Philips ini memproses pada beragam kecepatan dan tingkatan dengan memilih setelannya.
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