ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah

Dihentikan

Daily CollectionBlender

HR2010/70

Memblender bahan yang sulit jadi mudah

Blender ini memiliki motor 350 W, tabung 1,5 L, dan pisau bintang 5 yang dipadukan untuk menciptakan hasil akhir sempurna. Memblender jadi begitu mudah.

Lihat semua manfaat

Pisau bintang 5 dan motor 350 W

Memblender bahan yang sulit jadi mudah

  • 350W

  • Tabung kaca 1,5 L

  • dengan penggiling

  • 2 kecepatan dan fungsi pulse

Tabung kaca berkualitas tinggi

Tabung kaca berkualitas tinggi

Dengan gelas kaca berkualitas tinggi untuk mencegah goresan dan bau.

Pisau yang bisa dilepas

Pisau yang bisa dilepas

Mudah dibersihkan dengan efektif, cukup dengan melepas pisau dari tabung.

Beberapa kecepatan untuk bahan makanan lunak dan keras

Beberapa kecepatan untuk bahan makanan lunak dan keras

Blender Philips ini memproses pada beragam kecepatan dan tingkatan dengan memilih setelannya.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Daftar sekarang & dapatkan Welcome Voucher DISKON 20%

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.