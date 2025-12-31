2 year warranty
Dihentikan
HR2011/70
Memblender bahan yang sulit jadi mudah
Blender Philips ini menawarkan kombinasi motor 350 W, tabung 1,5 L, dan bilah pisau bintang 5 untuk menciptakan hasil akhir yang sempurna. Memblender jadi begitu mudah.
350W
Tabung kaca 2 L
dengan penggiling
2 kecepatan dan fungsi pulse
Mencacah, memotong kecil-kecil dan membelah dengan mudah berkat pisau bergerigi bintang 5.
Olah berbagai bahan dengan berbagai setelan kecepatan dan tingkatan.
Gunakan aksesori penggiling pada blender Philips ini untuk menggiling bahan makanan basah dan kering seperti biji kopi, rempah kering, cabai, dan merica dalam sekejap.
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