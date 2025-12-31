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  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah
  • Memblender bahan yang sulit jadi mudah

Dihentikan

Daily CollectionBlender

HR2011/70

Memblender bahan yang sulit jadi mudah

Blender Philips ini menawarkan kombinasi motor 350 W, tabung 1,5 L, dan bilah pisau bintang 5 untuk menciptakan hasil akhir yang sempurna. Memblender jadi begitu mudah.

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Blender dengan bilah pisau bintang 5 dan motor 350 W

Memblender bahan yang sulit jadi mudah

  • 350W

  • Tabung kaca 2 L

  • dengan penggiling

  • 2 kecepatan dan fungsi pulse

Pisau bergerigi

Pisau bergerigi

Mencacah, memotong kecil-kecil dan membelah dengan mudah berkat pisau bergerigi bintang 5.

Berbagai kecepatan

Olah berbagai bahan dengan berbagai setelan kecepatan dan tingkatan.

Penggiling untuk menggiling bahan makanan dalam sekejap

Penggiling untuk menggiling bahan makanan dalam sekejap

Gunakan aksesori penggiling pada blender Philips ini untuk menggiling bahan makanan basah dan kering seperti biji kopi, rempah kering, cabai, dan merica dalam sekejap.

Spesifikasi Teknis

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