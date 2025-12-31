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  • Perabot yang sempurna untuk semua dapur
  • Perabot yang sempurna untuk semua dapur
  • Perabot yang sempurna untuk semua dapur
  • Perabot yang sempurna untuk semua dapur

Dihentikan

Blender Ringkas

HR2021/70

Perabot yang sempurna untuk semua dapur

Inilah blender lengkap yang paling ringkas di dunia. Tabung penyimpanan besar yang terpasang pada alas blender Philips ini, membuatnya berukuran setengah dari blender biasa. Kinerjanya juga mengagumkan, dengan bilah pisau bintang 5 dan motor 400 W

Lihat semua manfaat

Blender ringkas yang mudah disimpan

Perabot yang sempurna untuk semua dapur

  • 400 W

  • Tabung plastik 1,75 L

  • dengan penggiling

  • Mudah disimpan

Simpan tabung di atas alas

Simpan tabung di atas alas

Hanya butuh setengah dari tempat penyimpanan untuk blender biasa karena tabungnya pas dengan ukuran alas.

Tabung antipecah

Tabung antipecah

Antipecah berkat tabung plastik yang kuat.

Penyimpanan kabel

Penyimpanan kabel

Penyimpanan kabel yang ringkas pada rangka blender.

Spesifikasi Teknis

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