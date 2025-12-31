Perabot yang sempurna untuk semua dapur

Inilah blender lengkap yang paling ringkas di dunia. Tabung penyimpanan besar yang terpasang pada alas blender Philips ini, membuatnya berukuran setengah dari blender biasa. Kinerjanya juga mengagumkan, dengan bilah pisau bintang 5 dan motor 400 W