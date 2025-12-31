Cocok untuk segala ukuran dapur

Memperkenalkan blender ukuran standar paling ringkas di dunia. Tabungnya yang besar dapat dipasang terbalik pada bagian dasar blender Philips ini ketika tidak digunakan sehingga membuatnya lebih ringkas dibandingkan blender biasa. Kinerjanya pun mengagumkan, dengan 5 mata pisau dan motor 400 W