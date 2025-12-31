ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Standard Product Photo Philips Compact Blender HR2021/75
  • Standard Product Photo Philips Compact Blender HR2021/75

Dihentikan

Blender Ringkas

HR2021/75

Cocok untuk segala ukuran dapur

Memperkenalkan blender ukuran standar paling ringkas di dunia. Tabungnya yang besar dapat dipasang terbalik pada bagian dasar blender Philips ini ketika tidak digunakan sehingga membuatnya lebih ringkas dibandingkan blender biasa. Kinerjanya pun mengagumkan, dengan 5 mata pisau dan motor 400 W

Lihat semua manfaat

Blender ringkas yang mudah disimpan

Cocok untuk segala ukuran dapur

  • 400 W

  • Tabung plastik 1,75 l

  • dengan penggiling

  • Mudah disimpan

Garansi 2 tahun

Garansi 2 tahun

Garansi penuh selama 2 tahun.

Tabung antipecah

Tabung antipecah

Antipecah berkat tabung plastik yang kuat.

Penyimpanan kabel

Penyimpanan kabel

Penyimpanan kabel yang ringkas pada rangka blender.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.