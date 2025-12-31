2 year warranty
Dihentikan
HR2021/75
Cocok untuk segala ukuran dapur
Memperkenalkan blender ukuran standar paling ringkas di dunia. Tabungnya yang besar dapat dipasang terbalik pada bagian dasar blender Philips ini ketika tidak digunakan sehingga membuatnya lebih ringkas dibandingkan blender biasa. Kinerjanya pun mengagumkan, dengan 5 mata pisau dan motor 400 W
400 W
Tabung plastik 1,75 l
dengan penggiling
Mudah disimpan
Garansi penuh selama 2 tahun.
Antipecah berkat tabung plastik yang kuat.
Penyimpanan kabel yang ringkas pada rangka blender.
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