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  • Perabot yang sempurna untuk semua dapur
  • Perabot yang sempurna untuk semua dapur
  • Perabot yang sempurna untuk semua dapur
  • Perabot yang sempurna untuk semua dapur
  • Perabot yang sempurna untuk semua dapur
  • Perabot yang sempurna untuk semua dapur
  • Perabot yang sempurna untuk semua dapur
  • Perabot yang sempurna untuk semua dapur

Dihentikan

Blender Ringkas

HR2024/70

Perabot yang sempurna untuk semua dapur

Inilah blender paling ringkas di dunia. Tabung penyimpan yang besar dipasang pada alas, sehingga membuatnya setengah dari ukuran blender biasa dan mudah sekali menyimpannya. Kinerjanya sama mengagumkan, dengan pisau bintang 5 dan motor 400 W

Lihat semua manfaat

Dirancang agar gampang disimpan

Perabot yang sempurna untuk semua dapur

  • 400 W

  • Tabung plastik 1,75 L

  • dengan saringan

  • Mudah disimpan

Simpan tabung di atas alas

Simpan tabung di atas alas

Hanya butuh setengah dari tempat penyimpanan untuk blender biasa karena tabungnya pas dengan ukuran alas.

Tabung antipecah

Tabung antipecah

Antipecah berkat tabung plastik yang kuat.

Penyimpanan kabel

Penyimpanan kabel

Penyimpanan kabel yang ringkas pada rangka blender.

Spesifikasi Teknis

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