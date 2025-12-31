Perabot yang sempurna untuk semua dapur

Inilah blender paling ringkas di dunia. Tabung penyimpan yang besar dipasang pada alas, sehingga membuatnya setengah dari ukuran blender biasa dan mudah sekali menyimpannya. Kinerjanya sama mengagumkan, dengan pisau bintang 5 dan motor 400 W