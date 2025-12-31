2 year warranty
Dihentikan
HR2027/75
Perabot yang sempurna untuk semua dapur
Inilah blender paling ringkas di dunia. Tabung penyimpan yang besar dipasang pada alas, sehingga membuatnya setengah dari ukuran blender biasa dan mudah sekali menyimpannya. Kinerjanya sama mengagumkan, dengan pisau bintang 5 dan motor 400 W
400 W
Tabung plastik 1,75 L
dengan penggiling dan saringan
Mudah disimpan
Garansi penuh selama 2 tahun.
Antipecah berkat tabung plastik yang kuat.
Penyimpanan kabel yang ringkas pada rangka blender.
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