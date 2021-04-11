2 year warranty
Dihentikan
HR2056/03
Smoothie sehat, saus & es serut setiap hari
Hanya Philips yang menawarkan blender andal dan tahan lama dengan kinerja luar biasa untuk membuat smoothie, saus, bumbu halus, dan menghancurkan es
280W
Tabung plastik 1 L
Pisau baja anti karat bintang 4
dengan penggiling
Tabung plastik ini tangguh sehingga tidak pecah. Tabung 1,2 liter memiliki kapasitas kerja 1 liter.
Pisau baja anti karat bintang 4 untuk memblender dan pencampuran efektif. Desain pisau baru akan melumatkan dan memotong bahan makanan yang keras atau lembut dan membuat smoothie dan saus sempurna untuk Anda dan keluarga.
1 kecepatan untuk memblender bertenaga dan fungsi pulse untuk menghancurkan es.
2.5
dari 5
11
Ulasan
11/04/2021
Indonesia
Memuaskan
Karena aman dan sudah terbukti.dan sangat direkomendasikan.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2056/03 Blender
Date of Use 2021-03-11
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2056/03 Blender
Date of Use 2021-03-11
o01one
24/07/2019
Singapore
Cheap n good
Easy to use n clean clean too...But it a bit to loud
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2056/00 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2056/00 Blender
Matthewlee76
05/09/2018
Singapore
Ease of usage
Easy to use, easy to clean. Comes with grinder some more.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2056/00 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2056/00 Blender