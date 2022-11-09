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  • Smoothie sehat, saus & es serut setiap hari
  • Smoothie sehat, saus & es serut setiap hari
  • Smoothie sehat, saus & es serut setiap hari
  • Smoothie sehat, saus & es serut setiap hari

Dihentikan

Daily CollectionBlender

HR2057/03

3.5

| (14) Ulasan

Smoothie sehat, saus & es serut setiap hari

Hanya Philips yang menawarkan blender andal dan tahan lama dengan kinerja luar biasa untuk membuat smoothie, saus, bumbu halus, dan menghancurkan es

Lihat semua manfaat

Dengan 280W dan pelindung panas berlebih pada motor

Smoothie sehat, saus & es serut setiap hari

  • 280W

  • Tabung plastik 1,25 L

  • Pisau baja anti karat bintang 4

  • dengan penggiling

Tabung plastik tahan-pecah

Tabung plastik tahan-pecah

Tabung plastik ini tangguh sehingga tidak pecah. Tabung 1,5 liter memiliki kapasitas kerja 1,25 liter.

Pisau baja anti karat bintang 4

Pisau baja anti karat bintang 4

Pisau baja anti karat bintang 4 untuk memblender dan pencampuran efektif. Desain pisau baru akan melumatkan dan memotong bahan makanan yang keras atau lembut dan membuat smoothie dan saus sempurna untuk Anda dan keluarga.

1 Kecepatan & fungsi pulse untuk bahan makanan yang lembut dan yang keras seperti es

1 kecepatan untuk memblender bertenaga dan fungsi pulse untuk menghancurkan es.

Spesifikasi Teknis

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3.5

dari 5

14

Ulasan

09/11/2022

Indonesia

Indonesia

Bahan kokoh dan pisau yg tajam

Selalu Puass dengan blender philips, saya memiliki 3 jenis blender philips berbeda dari tahun 2015

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2057/03 Blender

Date of Use 2020-11-09

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2057/03 Blender

Date of Use 2020-11-09

05/06/2021

Indonesia

Indonesia

Mantapp

Bagus semua pisau tajam dan cepat halus, dan mudah mengunci saat melakukan pelumatan

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2057/03 Blender

Date of Use 2021-05-05

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2057/03 Blender

Date of Use 2021-05-05

28/11/2020

Indonesia

Indonesia

Produk ini sangat mudah untuk keperluan hari-hari

Saya sangat suka memakai produk dari philips karna membuat dapur saya tidak brantakan .aman terpercaya .thank philips .ilikeproducphilips

Keunggulan

Aman di gunakan

Kekurangan

Kalau kotor sekali tidak bisa di cuci

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2057/03 Blender

Date of Use 2018-11-27

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2057/03 Blender

Date of Use 2018-11-27

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