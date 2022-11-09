2 year warranty
Dihentikan
HR2057/03
Smoothie sehat, saus & es serut setiap hari
Hanya Philips yang menawarkan blender andal dan tahan lama dengan kinerja luar biasa untuk membuat smoothie, saus, bumbu halus, dan menghancurkan es
280W
Tabung plastik 1,25 L
Pisau baja anti karat bintang 4
dengan penggiling
Tabung plastik ini tangguh sehingga tidak pecah. Tabung 1,5 liter memiliki kapasitas kerja 1,25 liter.
Pisau baja anti karat bintang 4 untuk memblender dan pencampuran efektif. Desain pisau baru akan melumatkan dan memotong bahan makanan yang keras atau lembut dan membuat smoothie dan saus sempurna untuk Anda dan keluarga.
1 kecepatan untuk memblender bertenaga dan fungsi pulse untuk menghancurkan es.
3.5
dari 5
14
Ulasan
Mama Dela
09/11/2022
Indonesia
Bahan kokoh dan pisau yg tajam
Selalu Puass dengan blender philips, saya memiliki 3 jenis blender philips berbeda dari tahun 2015
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2057/03 Blender
Date of Use 2020-11-09
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2057/03 Blender
Date of Use 2020-11-09
Wan n
05/06/2021
Indonesia
Mantapp
Bagus semua pisau tajam dan cepat halus, dan mudah mengunci saat melakukan pelumatan
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2057/03 Blender
Date of Use 2021-05-05
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2057/03 Blender
Date of Use 2021-05-05
Buk isna
28/11/2020
Indonesia
Produk ini sangat mudah untuk keperluan hari-hari
Saya sangat suka memakai produk dari philips karna membuat dapur saya tidak brantakan .aman terpercaya .thank philips .ilikeproducphilips
Keunggulan
Aman di gunakan
Kekurangan
Kalau kotor sekali tidak bisa di cuci
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2057/03 Blender
Date of Use 2018-11-27
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2057/03 Blender
Date of Use 2018-11-27