2 year warranty
Dihentikan
Selalu beragam setiap hari
Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan. Atau, buat smoothie bergizi. Dengan daya 600 W, aneka setelan kecepatan dan penggiling click-on, sajian yang dapat dibuat tak terbatas.
600 W
Tabung Plastik 2 l
dengan penggiling
5 pilihan kecepatan dan fungsi pulse
Blender Philips ini mampu mengolah berbagai bahan dengan berbagai setelan kecepatan dan tingkatan.
Dengan mudah mencampur, menghancurkan dan mencacah bahan makanan dengan motor 600 Watt yang tangguh.
Antipecah berkat tabung plastik yang kuat.
4.1
dari 5
15
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
LinWang
24/08/2011
Singapore
like it, very easy to clean
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2061/20 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2061/20 Blender
HendraKurnianto
06/08/2011
Singapore
Good product, worth every money spent.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2061/20 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2061/20 Blender
MeinaZhao
09/07/2011
Singapore
Good!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2061/20 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2061/20 Blender