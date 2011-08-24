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  • Selalu beragam setiap hari

Dihentikan

Blender

HR2061/20

4.1

| (15) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Selalu beragam setiap hari

Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan. Atau, buat smoothie bergizi. Dengan daya 600 W, aneka setelan kecepatan dan penggiling click-on, sajian yang dapat dibuat tak terbatas.

Lihat semua manfaat

Memblender sup lezat yang lembut & jus yang sehat

Selalu beragam setiap hari

  • 600 W

  • Tabung Plastik 2 l

  • dengan penggiling

  • 5 pilihan kecepatan dan fungsi pulse

5 kecepatan dan pulsa

Blender Philips ini mampu mengolah berbagai bahan dengan berbagai setelan kecepatan dan tingkatan.

600 Watt

Dengan mudah mencampur, menghancurkan dan mencacah bahan makanan dengan motor 600 Watt yang tangguh.

Tabung antipecah

Tabung antipecah

Antipecah berkat tabung plastik yang kuat.

Spesifikasi Teknis

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Suku Cadang &amp; Aksesori

Ulasan

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4.1

dari 5

15

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

24/08/2011

Singapore

Singapore

like it, very easy to clean

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2061/20 Blender

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2061/20 Blender

06/08/2011

Singapore

Singapore

Good product, worth every money spent.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2061/20 Blender

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2061/20 Blender

09/07/2011

Singapore

Singapore

Good!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2061/20 Blender

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2061/20 Blender

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