ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan
  • Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan
  • Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan
  • Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan

Dihentikan

Pure Essentials CollectionBlender

HR2084/00

Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan

Blender dengan motor 650 W yang kuat, fungsi khusus (menghancurkan-es & pulse), pisau bergerigi lepas-pasang dan saringan buah, serta tabung kaca 2 l kualitas tinggi.

Lihat semua manfaat

Pilih seberapa halus smoothie yang Anda inginkan

Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan

  • 650 W

  • Tabung kaca 2 L

  • dengan saringan

  • Berbagai kecepatan dan fungsi pulse

Kontrol kecepatan bervariasi

Kontrol kecepatan bervariasi

Setel blender pada kecepatan yang diinginkan dengan kenop kontrol unik ini.

Tombol penghancur es

Tombol penghancur es

Mudah menghancurkan es dengan blender Philips ini dengan satu sentuhan tombol.

Pisau bergerigi yang tahan lama

Pisau bergerigi yang tahan lama

Menghancurkan dan memblender dengan sempurna berkat pisau blender Philips yang supertajam dan tahan lama.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Daftar sekarang & dapatkan Welcome Voucher DISKON 20%

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.