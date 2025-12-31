2 year warranty
Dihentikan
HR2084/00
Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan
Blender dengan motor 650 W yang kuat, fungsi khusus (menghancurkan-es & pulse), pisau bergerigi lepas-pasang dan saringan buah, serta tabung kaca 2 l kualitas tinggi.
650 W
Tabung kaca 2 L
dengan saringan
Berbagai kecepatan dan fungsi pulse
Setel blender pada kecepatan yang diinginkan dengan kenop kontrol unik ini.
Mudah menghancurkan es dengan blender Philips ini dengan satu sentuhan tombol.
Menghancurkan dan memblender dengan sempurna berkat pisau blender Philips yang supertajam dan tahan lama.
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