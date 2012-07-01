ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Daya ekstra untuk menghancurkan dan melumat lebih kuat
  • Daya ekstra untuk menghancurkan dan melumat lebih kuat
  • Daya ekstra untuk menghancurkan dan melumat lebih kuat
  • Daya ekstra untuk menghancurkan dan melumat lebih kuat
  • Daya ekstra untuk menghancurkan dan melumat lebih kuat
  • Daya ekstra untuk menghancurkan dan melumat lebih kuat
  • Daya ekstra untuk menghancurkan dan melumat lebih kuat
  • Daya ekstra untuk menghancurkan dan melumat lebih kuat
  • Daya ekstra untuk menghancurkan dan melumat lebih kuat
  • Daya ekstra untuk menghancurkan dan melumat lebih kuat
  • Daya ekstra untuk menghancurkan dan melumat lebih kuat
  • Daya ekstra untuk menghancurkan dan melumat lebih kuat
  • Daya ekstra untuk menghancurkan dan melumat lebih kuat
  • Daya ekstra untuk menghancurkan dan melumat lebih kuat

Dihentikan

Aluminium CollectionBlender

HR2094/00

4.5

| (64) Ulasan | 98% Merekomendasikan produk ini

1 award

Daya ekstra untuk menghancurkan dan melumat lebih kuat

Blender Philips HR2094/00 berlapis aluminium dilengkapi mesin 750 W, yang dapat memproses apa saja – dari buah dan sayuran hingga es. Fungsi multi-kecepatannya akan melumatkan, menghancurkan dan memotong sesuai konsistensi yang Anda inginkan.

Lihat semua manfaat

Motor 750 W dengan presisi kecepatan

Daya ekstra untuk menghancurkan dan melumat lebih kuat

  • 750 W

  • Tabung kaca 2 L

  • dengan saringan

  • Beragam kecepatan

Unit pisau lepas-pasang agar mudah dibersihkan

Unit pisau lepas-pasang agar mudah dibersihkan

Pembersihan mudah dan efektif, cukup lepaskan pisau dari tabung.

Tombol penghancur es

Tombol penghancur es

Hancurkan es dalam satu sentuhan tombol dengan blender Philips ini.

Kontrol kecepatan dengan layar menyala

Kontrol kecepatan dengan layar menyala

Setel blender pada kecepatan yang diinginkan dengan kenop kontrol unik ini.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Penghargaan

  • Award image VRS_AWARD-612378

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.5

dari 5

64

Ulasan

98%

Merekomendasikan produk ini

2

01/07/2012

Singapore

Singapore

With this mode of Blender, I can control the speed and get what I want, specially the smoothie function. Fabulous!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR2094/00 Blender

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR2094/00 Blender

01/07/2012

Singapore

Singapore

I have make a correct choice of purchasing the Philips Blender that nowadays I spend time in creating whatever fruit juice that i think of.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR2094/00 Blender

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR2094/00 Blender

20/06/2012

Singapore

Singapore

This blender produces low volume of noise when blending at level 1. This is good as it does not wake my family members up in the morning when I use it! Love it!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR2094/00 Blender

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR2094/00 Blender

Daftar sekarang & dapatkan Welcome Voucher DISKON 20%

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.