2 year warranty
Dihentikan
Daya ekstra untuk menghancurkan dan melumat lebih kuat
Blender Philips HR2094/00 berlapis aluminium dilengkapi mesin 750 W, yang dapat memproses apa saja – dari buah dan sayuran hingga es. Fungsi multi-kecepatannya akan melumatkan, menghancurkan dan memotong sesuai konsistensi yang Anda inginkan.
750 W
Tabung kaca 2 L
dengan saringan
Beragam kecepatan
Pembersihan mudah dan efektif, cukup lepaskan pisau dari tabung.
Hancurkan es dalam satu sentuhan tombol dengan blender Philips ini.
Setel blender pada kecepatan yang diinginkan dengan kenop kontrol unik ini.
Penghargaan
4.5
dari 5
64
Ulasan
98%
Merekomendasikan produk ini
XiaomingSun
01/07/2012
Singapore
With this mode of Blender, I can control the speed and get what I want, specially the smoothie function. Fabulous!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR2094/00 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR2094/00 Blender
MIE_LIANGQUAY
01/07/2012
Singapore
I have make a correct choice of purchasing the Philips Blender that nowadays I spend time in creating whatever fruit juice that i think of.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR2094/00 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR2094/00 Blender
Liu_JiaxiLiu
20/06/2012
Singapore
This blender produces low volume of noise when blending at level 1. This is good as it does not wake my family members up in the morning when I use it! Love it!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR2094/00 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Aluminium Collection HR2094/00 Blender