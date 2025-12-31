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Dihentikan
HR2102/06
Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
Blender Philips Daily Collection ini menawarkan perpaduan motor 400 W, tabung 1,5 L, dan pisau 5 bintang untuk smoothie dan makanan yang sempurna. Memblender makanan kini jadi lebih mudah!
280W
Tabung Plastik 1,5 L
dengan pencacah mini
Pisau 5 bintang
Motor kuat 400 W untuk memblender dan mencampur dengan mudah.
Tabung plastik ini tangguh sehingga tidak pecah. Tabung 1,5 liter memiliki kapasitas kerja 1,25 liter.
Pisau berdesain baru ini akan mencampur dan memotong bahan dengan efektif, menghasilkan smoothie sempurna bagi Anda sekeluarga.
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