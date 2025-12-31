2 year warranty
Dihentikan
HR2106/06
Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
Blender Philips Daily Collection ini menawarkan perpaduan motor 400 W, tabung 1,5 L, dan pisau 5 bintang untuk smoothie dan makanan yang sempurna. Memblender makanan kini jadi lebih mudah!
280W
Tabung kaca 1,5 L
dengan pencacah mini
Pisau 5 bintang
Motor kuat 400 W untuk memblender dan mencampur dengan mudah.
Pisau berdesain baru ini akan mencampur dan memotong bahan dengan efektif, menghasilkan smoothie sempurna bagi Anda sekeluarga.
Tabung kaca berkualitas tinggi mencegah goresan dan bau. Tabung 1,5 liter memiliki kapasitas kerja 1,25 liter.
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