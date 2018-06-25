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  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar

Dihentikan

Daily CollectionBlender

HR2108/03

3

| (4) Ulasan

Memudahkan membuat smoothie & makanan segar

Blender Philips Daily Collection ini menawarkan perpaduan motor 400 W, tabung 1,5 L, dan bilah pisau bergerigi bintang 5 untuk membuat hasil smoothie dan makanan yang sempurna. Memblender makanan kini jadi lebih mudah!

Lihat semua manfaat

Dengan daya dan pisau ekstra kuat

Memudahkan membuat smoothie & makanan segar

  • 400 W

  • Tabung Plastik 1,5 L

  • dengan penggiling

  • Pisau bergerigi berbentuk bintang 5

Motor 400W yang kuat

Motor 400W yang kuat

Motor kuat 400 W untuk memblender dan mencampur dengan mudah.

Pisau bergerigi bintang 5 untuk memblender dan mencampur dengan efektif

Pisau bergerigi bintang 5 untuk memblender dan mencampur dengan efektif

Pisau berdesain baru ini akan mencampur dan memotong bahan dengan efektif, menghasilkan smoothie sempurna bagi Anda sekeluarga.

Penggiling untuk menggiling bahan keras

Penggiling untuk menggiling bahan keras

Gunakan aksesori penggiling untuk menggiling bahan keras seperti biji kopi, kacang, cabai kering, dan merica.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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3.0

dari 5

4

Ulasan

3

25/06/2018

Malaysia

Malaysia

Ring rubber

Excellent product. Except for ring rubber. Where can i buy the ring rubber?

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2108/03 Blender

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2108/03 Blender

20/11/2015

Malaysia

Malaysia

working as expected, Worth with 2 years warranty

it working nicely and as expected, even i messed the motor once. but then i send it to the service center and they manage to replace the internal part in very short time around less than 20 minutes waiting and my food processor live again till now.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2108/03 Blender

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2108/03 Blender

08/08/2015

Malaysia

Malaysia

Nice design but spoil

I just using it once to blend an item for marination only can be use once only..

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2108/03 Blender

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2108/03 Blender

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