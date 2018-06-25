2 year warranty
Dihentikan
HR2108/03
Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
Blender Philips Daily Collection ini menawarkan perpaduan motor 400 W, tabung 1,5 L, dan bilah pisau bergerigi bintang 5 untuk membuat hasil smoothie dan makanan yang sempurna. Memblender makanan kini jadi lebih mudah!
400 W
Tabung Plastik 1,5 L
dengan penggiling
Pisau bergerigi berbentuk bintang 5
Motor kuat 400 W untuk memblender dan mencampur dengan mudah.
Pisau berdesain baru ini akan mencampur dan memotong bahan dengan efektif, menghasilkan smoothie sempurna bagi Anda sekeluarga.
Gunakan aksesori penggiling untuk menggiling bahan keras seperti biji kopi, kacang, cabai kering, dan merica.
3.0
dari 5
4
Ulasan
Fathin
25/06/2018
Malaysia
Ring rubber
Excellent product. Except for ring rubber. Where can i buy the ring rubber?
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2108/03 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2108/03 Blender
SyazwanIsa
20/11/2015
Malaysia
working as expected, Worth with 2 years warranty
it working nicely and as expected, even i messed the motor once. but then i send it to the service center and they manage to replace the internal part in very short time around less than 20 minutes waiting and my food processor live again till now.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2108/03 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2108/03 Blender
Fazwan
08/08/2015
Malaysia
Nice design but spoil
I just using it once to blend an item for marination only can be use once only..
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2108/03 Blender
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2108/03 Blender