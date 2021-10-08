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  • Standard Product Photo Philips Blender
  • Standard Product Photo Philips Blender

Dihentikan

Blender

HR2115/00

4.3

| (32) Ulasan | 87% Merekomendasikan produk ini

Lebih dari sekedar blender

Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan atau buat smoothie bergizi. Dengan daya 350W, aneka setelan kecepatan dan saringan buah, sajian yang dapat dibuat tak terbatas

Lihat semua manfaat

Memblender smoothie super, sup lezat, dan jus sehat

Lebih dari sekedar blender

  • 350 W

  • 2 L

  • Multi penggiling

Multi kecepatan

Multi kecepatan

Memblender dengan beragam kecepatan dan tingkatan melalui pemilihan setelan.

Pisau bergerigi super tajam yang tahan lama

Pisau bergerigi super tajam yang tahan lama

Menghancurkan dan memblender dengan sempurna dengan pisau bergerigi ultra tajam dan awet ini.

Aksesori multi penggiling

Aksesori multi penggiling

Multi penggiling untuk menggiling dan mencacah bahan keras dan lembut.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.3

dari 5

32

Ulasan

87%

Merekomendasikan produk ini

08/10/2021

Indonesia

Indonesia

Serba guna banget

Produk nya sngat awet dan bagus bnget, kurang lebih 2 tahun saya pakai dan sampai sekrang masih bagus tanpa ada keluhan apa pun

Keunggulan

Produknya sangat awet di pakai dn bandel

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2115/00 Blender

Tanggal Penggunaan 2019-10-07

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2115/00 Blender

Tanggal Penggunaan 2019-10-07

10/09/2020

Singapore

Singapore

Philips - Excellent dry grinder n chopper

Very good kitchen mixer grinder for all type of grinding/chopping needs in your kitchen. Highly recommended for Indian households.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2118/01 Blender

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2118/01 Blender

10/06/2019

Singapore

Singapore

Ice crushing Blending Mode

[Employee of philipsglobal] This Machines is totally awesome!! tried to blend so ice cubes and the results is great . Blender is strong and powerful. fluffy texture without big ice block cubes like others. Tried to do some milk shakes and blend chili padi. it came out fast. Kids likes the end results, Washing was real simple/ just rinse of water all the dirt will just come out.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2118/01 Blender

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2118/01 Blender

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