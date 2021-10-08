2 year warranty
Dihentikan
Lebih dari sekedar blender
Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan atau buat smoothie bergizi. Dengan daya 350W, aneka setelan kecepatan dan saringan buah, sajian yang dapat dibuat tak terbatas
350 W
2 L
Multi penggiling
Memblender dengan beragam kecepatan dan tingkatan melalui pemilihan setelan.
Menghancurkan dan memblender dengan sempurna dengan pisau bergerigi ultra tajam dan awet ini.
Multi penggiling untuk menggiling dan mencacah bahan keras dan lembut.
4.3
dari 5
32
Ulasan
87%
Merekomendasikan produk ini
Basori
08/10/2021
Indonesia
Serba guna banget
Produk nya sngat awet dan bagus bnget, kurang lebih 2 tahun saya pakai dan sampai sekrang masih bagus tanpa ada keluhan apa pun
Keunggulan
Produknya sangat awet di pakai dn bandel
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2115/00 Blender
Tanggal Penggunaan 2019-10-07
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2115/00 Blender
Tanggal Penggunaan 2019-10-07
KRoy
10/09/2020
Singapore
Philips - Excellent dry grinder n chopper
Very good kitchen mixer grinder for all type of grinding/chopping needs in your kitchen. Highly recommended for Indian households.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2118/01 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2118/01 Blender
AlanC
10/06/2019
Singapore
Ice crushing Blending Mode
[Employee of philipsglobal] This Machines is totally awesome!! tried to blend so ice cubes and the results is great . Blender is strong and powerful. fluffy texture without big ice block cubes like others. Tried to do some milk shakes and blend chili padi. it came out fast. Kids likes the end results, Washing was real simple/ just rinse of water all the dirt will just come out.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2118/01 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2118/01 Blender