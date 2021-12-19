2 year warranty
Dihentikan
Lebih dari sekedar blender
Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan atau buat smoothie bergizi. Dengan daya 350W, aneka setelan kecepatan dan saringan buah, sajian yang dapat dibuat tak terbatas
350 W
Tabung Plastik 2 L
dengan multi penggiling
5 kecepatan dan fungsi pulse
Memblender dengan beragam kecepatan dan tingkatan melalui pemilihan setelan.
Dengan garansi 2 tahun di seluruh dunia.
Menghancurkan dan memblender dengan sempurna dengan pisau bergerigi ultra tajam dan awet ini.
4.4
dari 5
31
Ulasan
89%
Merekomendasikan produk ini
Ms Take
19/12/2021
Indonesia
Blender untuk Rumah Tangga Baru
Blender dengan mesin yang bandel dengan harga terjangkau. Produk seri ini merupakan produk blender dengan menu yang beragam, sehingga cocok digunakan untuk segala macam keperluan di dapur, mulai dari membuat jus atau membuat sup, sampai menghaluskan bumbu masakan. Selain itu seri ini juga memiliki part aksesoris terpisah, strainer dan choper yang bisa digunakan juga untuk menghaluskan daging serta membuat susu almond/saya/santan dengan cepat dan mudah.
Keunggulan
Harga terjangkau, awet dan memiliki banyak aksesoris yang bisa dibeli untuk melengkapi fungsi dari blender ini.
Kekurangan
So far masih belum menemukan sisi negatif produk ini.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2115/30 Blender
Tanggal Penggunaan 2019-12-19
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2115/30 Blender
Tanggal Penggunaan 2019-12-19
RJ12
10/01/2020
Indonesia
Great product!
Fast and powerful blending (able to blend ice) with a steady base. On top of that it looks great in my kitchen.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2115/30 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2115/30 Blender
KRoy
10/09/2020
Singapore
Philips - Excellent dry grinder n chopper
Very good kitchen mixer grinder for all type of grinding/chopping needs in your kitchen. Highly recommended for Indian households.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2118/01 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2118/01 Blender