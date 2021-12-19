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  • Standard Product Photo Philips Blender HR2115/30
  • Product Detail Photograph Philips Blender
  • Product Detail Photograph Philips Blender
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  • Emotional Benefit Photo Philips Blender
  • Product in Use Photo Philips Blender HR2115/30
  • Product in Use Photo Philips Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Blender
  • Standard Product Photo Philips Blender HR2115/30
  • Product Detail Photograph Philips Blender
  • Product Detail Photograph Philips Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Blender HR2115/30
  • Alternative Product Photograph Philips Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Blender
  • Product in Use Photo Philips Blender HR2115/30
  • Product in Use Photo Philips Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Blender

Dihentikan

Blender

HR2115/30

4.4

| (31) Ulasan | 89% Merekomendasikan produk ini

Lebih dari sekedar blender

Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan atau buat smoothie bergizi. Dengan daya 350W, aneka setelan kecepatan dan saringan buah, sajian yang dapat dibuat tak terbatas

Lihat semua manfaat

Memblender smoothie super, sup lezat, dan jus sehat

Lebih dari sekedar blender

  • 350 W

  • Tabung Plastik 2 L

  • dengan multi penggiling

  • 5 kecepatan dan fungsi pulse

Multi kecepatan

Multi kecepatan

Memblender dengan beragam kecepatan dan tingkatan melalui pemilihan setelan.

Garansi 2 tahun

Garansi 2 tahun

Dengan garansi 2 tahun di seluruh dunia.

Pisau bergerigi super tajam yang tahan lama

Pisau bergerigi super tajam yang tahan lama

Menghancurkan dan memblender dengan sempurna dengan pisau bergerigi ultra tajam dan awet ini.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.4

dari 5

31

Ulasan

89%

Merekomendasikan produk ini

19/12/2021

Indonesia

Indonesia

Blender untuk Rumah Tangga Baru

Blender dengan mesin yang bandel dengan harga terjangkau. Produk seri ini merupakan produk blender dengan menu yang beragam, sehingga cocok digunakan untuk segala macam keperluan di dapur, mulai dari membuat jus atau membuat sup, sampai menghaluskan bumbu masakan. Selain itu seri ini juga memiliki part aksesoris terpisah, strainer dan choper yang bisa digunakan juga untuk menghaluskan daging serta membuat susu almond/saya/santan dengan cepat dan mudah.

Keunggulan

Harga terjangkau, awet dan memiliki banyak aksesoris yang bisa dibeli untuk melengkapi fungsi dari blender ini.

Kekurangan

So far masih belum menemukan sisi negatif produk ini.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2115/30 Blender

Tanggal Penggunaan 2019-12-19

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2115/30 Blender

Tanggal Penggunaan 2019-12-19

10/01/2020

Indonesia

Indonesia

Great product!

Fast and powerful blending (able to blend ice) with a steady base. On top of that it looks great in my kitchen.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2115/30 Blender

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2115/30 Blender

10/09/2020

Singapore

Singapore

Philips - Excellent dry grinder n chopper

Very good kitchen mixer grinder for all type of grinding/chopping needs in your kitchen. Highly recommended for Indian households.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2118/01 Blender

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2118/01 Blender

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