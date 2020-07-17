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  • Standard Product Photo Philips Blender
  • Standard Product Photo Philips Blender

Dihentikan

Blender

HR2116/00

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Lebih dari sekedar blender

Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan atau buat smoothie bergizi. Dengan daya 400W, aneka setelan kecepatan dan saringan buah, sajian yang dapat dibuat tak terbatas

Lihat semua manfaat

Memblender smoothie super, sup lezat, dan jus sehat

Lebih dari sekedar blender

  • 350 W

  • Tabung kaca 2 L

  • Multi penggiling

Multi kecepatan

Multi kecepatan

Memblender dengan beragam kecepatan dan tingkatan melalui pemilihan setelan.

Pisau bergerigi super tajam yang tahan lama

Pisau bergerigi super tajam yang tahan lama

Menghancurkan dan memblender dengan sempurna dengan pisau bergerigi ultra tajam dan awet ini.

Aksesori multi penggiling

Aksesori multi penggiling

Multi penggiling untuk menggiling dan mencacah bahan keras dan lembut.

Spesifikasi Teknis

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

17/07/2020

Indonesia

Indonesia

produk sangat kuat dan bagus

karna philips yg terbaik, sejak pemakaian dr awal thn 2015 sampai sekarang blender nya tidak ada masalah sedikitpun, padahal hampir setiap hari selalu di gunakan

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2116/00 Blender

Tanggal Penggunaan 2018-07-17

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2116/00 Blender

Tanggal Penggunaan 2018-07-17

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