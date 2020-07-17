2 year warranty
Dihentikan
Lebih dari sekedar blender
Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan atau buat smoothie bergizi. Dengan daya 400W, aneka setelan kecepatan dan saringan buah, sajian yang dapat dibuat tak terbatas
350 W
Tabung kaca 2 L
Multi penggiling
Memblender dengan beragam kecepatan dan tingkatan melalui pemilihan setelan.
Menghancurkan dan memblender dengan sempurna dengan pisau bergerigi ultra tajam dan awet ini.
Multi penggiling untuk menggiling dan mencacah bahan keras dan lembut.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
tmy_80
17/07/2020
Indonesia
produk sangat kuat dan bagus
karna philips yg terbaik, sejak pemakaian dr awal thn 2015 sampai sekarang blender nya tidak ada masalah sedikitpun, padahal hampir setiap hari selalu di gunakan
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2116/00 Blender
Tanggal Penggunaan 2018-07-17
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2116/00 Blender
Tanggal Penggunaan 2018-07-17