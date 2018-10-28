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  • Product in Use Photo Philips Blender HR2116/01
  • Standard Product Photo Philips Blender
  • Product Detail Photograph Philips Blender HR2116/01
  • Product Detail Photograph Philips Blender HR2116/01
  • Alternative Product Photograph Philips Blender HR2116/01
  • Emotional Benefit Photo Philips Blender
  • Product in Use Photo Philips Blender HR2116/01

Dihentikan

Blender

HR2116/01

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Blender Terbaik Philips HR2116 yang Tahan Lama

Blender Philips terbaru ini tak hanya dibuat dengan material berkualitas tinggi, namun juga dilengkapi dengan fitur super lengkap sehingga siap diandalkan!

Lihat semua manfaat

Blender terbaik dengan fitur paling lengkap.

Blender Terbaik Philips HR2116 yang Tahan Lama

  • Mesin tangguh dengan daya 600 watt.

  • Beragam tingkat kecepatan yang mudah disesuaikan.

  • Pisau bergerigi tajam untuk hasil sempurna.

  • Panel sentuh lembut yang mudah dibersihkan.

  • Tabung kaca berkapasitas besar hingga 2 liter.

Motor berdaya kuat 600W

Motor berdaya kuat 600W

Motor kuat 600W untuk memblender dan mencampur dengan mudah.

Multi kecepatan

Multi kecepatan

Memblender dengan beragam kecepatan dan tingkatan melalui pemilihan setelan.

Pisau bergerigi super tajam yang tahan lama

Pisau bergerigi super tajam yang tahan lama

Menghancurkan dan memblender dengan sempurna dengan pisau bergerigi ultra tajam dan awet ini.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

28/10/2018

Việt Nam

Việt Nam

Máy rất tốt

Máy mới mua nên rất tốt, hi vọng tương lai siêu bền của máy. Tôi tin tưởng hàng của Philips, good!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2116/01 Máy xay sinh tố

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2116/01 Máy xay sinh tố

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