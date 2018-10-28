2 year warranty
Dihentikan
Blender Terbaik Philips HR2116 yang Tahan Lama
Blender Philips terbaru ini tak hanya dibuat dengan material berkualitas tinggi, namun juga dilengkapi dengan fitur super lengkap sehingga siap diandalkan!
Mesin tangguh dengan daya 600 watt.
Beragam tingkat kecepatan yang mudah disesuaikan.
Pisau bergerigi tajam untuk hasil sempurna.
Panel sentuh lembut yang mudah dibersihkan.
Tabung kaca berkapasitas besar hingga 2 liter.
Motor kuat 600W untuk memblender dan mencampur dengan mudah.
Memblender dengan beragam kecepatan dan tingkatan melalui pemilihan setelan.
Menghancurkan dan memblender dengan sempurna dengan pisau bergerigi ultra tajam dan awet ini.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
JennyChung29
28/10/2018
Việt Nam
Máy rất tốt
Máy mới mua nên rất tốt, hi vọng tương lai siêu bền của máy. Tôi tin tưởng hàng của Philips, good!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2116/01 Máy xay sinh tố
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2116/01 Máy xay sinh tố