2 year warranty
Dihentikan
Lebih dari sekedar blender
Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan atau buat smoothie bergizi. Dengan daya 400W, aneka setelan kecepatan dan saringan buah, sajian yang dapat dibuat tak terbatas
350 W
Tabung kaca 2 L
Multi penggiling
Memblender dengan beragam kecepatan dan tingkatan melalui pemilihan setelan.
Dengan garansi 2 tahun di seluruh dunia.
Menghancurkan dan memblender dengan sempurna dengan pisau bergerigi ultra tajam dan awet ini.
4.9
dari 5
92
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Dian135
14/11/2025
Indonesia
Philip blender
Philip blender HR2116/60. Blender ini awet, mata pisaunya tajam. Dan yang paling penting hemat listrik. Cocok untuk membuat jus, smoothies dan lain-lain.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2116/60 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2116/60 Blender
Aisah10
14/11/2025
Indonesia
Philips blender HR2116/60
Philips blender HR2116/60 satu kata awet. Kenceng putarannya. Mata pisaunya tajam. Hemat daya listrik. Bisa buat bumbu, jus, smoothies. Warnanya cantik. Ukuran nya besar muat banyak.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2116/60 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2116/60 Blender
Finaa7
14/11/2025
Indonesia
Blender bagus buat Smoothie sehari hari
Blender untuk membuat jus dan smoothies homemade dengan praktis, looks nya terlihat elegan sekali, banyak manfaat gak hanya untuk jus, aku buat blender es batu pun langsung ancur tanpa harus nunggu, Oh iyaa ini anti pecah yaa jadi aman buat si kecil yang super duper aktif ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2116/60 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2116/60 Blender