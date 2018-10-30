2 year warranty
Dihentikan
Membuat smoothie beku yang sempurna
Menghancurkan es dalam hitungan detik untuk membuat minuman dan smoothie beku yang lezat, berkat teknologi ProBlend5. Tabung Duravita Tritan yang tahan banting tetap transparan, dan aman untuk mesih pencuci piring.
350 W
ProBlend 5
Tabung Tritan 2L
Dengan garansi 2 tahun di seluruh dunia.
Semua komponen lepas-pasang, dapat dicuci dalam mesin pencuci piring.
Memblender pada berbagai kecepatan dengan setelan kecepatan yang dapat disesuaikan.
4.5
dari 5
51
Ulasan
80%
Merekomendasikan produk ini
Putriyulia505
30/10/2018
Indonesia
Bagian dari promosi
Blender Spesial Serbaguna
Saya senang sekali bisa menjadi salah satu peserta kampanye ini. Saya senang karena produk ini sesuai ekspetasi saya. Serbaguna karena dilengkapi 2 tabung. Besar dan kecil. Saya bisa membuat makanan olahan smoothies dan giling aneka bumbu. Blender phillips meskipun dari bahan plastik tapi 20x tahan pecah. Juga dilengkapi desain yg easy cleaning. Produk phillips memang tidak pernah mengecewakan.
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR2157/90 Blender
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR2157/90 Blender
chelsea228
16/10/2018
Indonesia
Bagian dari promosi
Blender Elegant nan Hemat Listrik
Sejak awal melihat Blender Philips HR2157/90, saya sudah jatuh cinta karena penampilannya yang sangat elegant, blender ini didominasi warna hitam yang sangat mewah, tabung plastiknya juga terlihat kokoh sesuai dengan tulisannya yang Tahan Pecah, dan ketika saya mencoba menggunakannya saya semakin jatuh cinta lagi dengan Blender Philips ini, suara mesinnya sangat lembut dan halus, tidak membuat berisik sama sekali, hasil penggilingannya pun benar-benar super halus, dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menghaluskannya, saya mencoba searching untuk mengetahui harganya dan ketika saya tahu produk ini masih dibawah satu juta, saya merasa takjub karena kelebihan yang didapatkan dari produk ini sangat jauh lebih banyak dibandingkan harganya, bahkan harga segitu menurut saya sangat murah untuk produk berkelas seperti ini, dan sejak dahulu saya selalu percaya Philips adalah merek terbaik dalam menghasilkan peralatan rumah tangga terbaik :)
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR2157/90 Blender
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR2157/90 Blender
TiwieNor93
09/10/2018
Indonesia
Bagian dari promosi
Philip HR2157 Tahan Banting
Pertama kali mendapat Blender Philip HR2157 saya sangat senang ternyata Blender Philip HR2157 berbahan plastik. Karena anak saya masih berusia 1 tahun dan pasti si kecil kadang suka membanting barang. Dan benar Blendernya dijatuhkan dan alhasil Blender Philip memang tahan banting. Blender Philip HR2157 tidak retak sama sekali. Di bagian bawah mesin blendernya pun ada karet yang membuat mesin blendernya tidak bisa goyang-goyang sehingga lebih aman. Apalagi dapat hadiah cetakan es Cream sehingga jadi semangat buat es Cream buah buat si kecil biar si kecil sehat. Blander Philip HR2157 memang cocok untuk ibu -ibu yang punya anak selain tahan banting juga bermanfaat untuk membuat makanan yang sehat untuk si kecil. Recomended banget.
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR2157/90 Blender
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR2157/90 Blender