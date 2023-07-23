2 year warranty
Dihentikan
Melumatkan 40% lebih halus dan menghancurkan es dengan sempurna
Nikmati smoothie terbaik dengan teknologi ProBlend Crush. Dengan pisau 4 bilah khusus dan motor 350 W yang hemat energi, hasil smoothie pun senantiasa sempurna. Lewat satu tombol, penghancur esnya yang kuat akan melumat es keras dua kali lebih cepat.
Teknologi ProBlend Crush
Dengan 5 setelan kecepatan yang dirancang untuk menghasilkan tekstur yang sempurna, mulai dari smoothie hingga sup dan saus
Fungsi penghancur es andal yang didukung teknologi ProBlend Crush guna menghasilkan es yang sempurna dan lembut untuk smoothie dingin dan hidangan pencuci mulut yang segar, 2x lebih cepat
Teknologi ProBlend Crush yang baru memadukan pisau bintang 4 yang dioptimalkan dengan motor 350 W efisiensi tinggi untuk hasil akhir yang cepat, konsisten, dan sempurna
4.9
dari 5
720
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Andi92
23/07/2023
Indonesia
Philip Blander memang awet
Selalu menggunakan philips awet dan tahan lama mudab perbaikan ketikan bermasalah.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2223/30 Blender Core
Tanggal Penggunaan 2021-07-23
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2223/30 Blender Core
Tanggal Penggunaan 2021-07-23
KaiAccess
02/04/2023
Indonesia
Pembeli terverifikasi
Produk ini sangat memberikan manfaat bagi saya
Saya kebetulan lagi membutuhkan blender karena blender saya rusak, kemudian saya direkomendasikan oleh rekan saya bahwa ada blender dengan kualitas bagus dan memiliki kelengkapan yg cukup lengkap dengan tipe ini. Lalu saya pun mencarinya di e commerce dan ternyata ada promo! Lalu saya langsung membelinya dan setelah sampai dirumah saya sangat terkejut ternyata produk ini sangat worth it untuk digunakan sehari hari! Dan dirumah pun semua sangat senang karena kami jadi bisa membuat jus, membuat bumbu, menggiling daging, dll. Secara sempurna! Terima kasih Philips
Keunggulan
Sangat multifungsi dan hemat daya listrik
Kekurangan
Hampir tidak ada
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2223/30 Blender Core
Tanggal Penggunaan 2022-03-02
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2223/30 Blender Core
Tanggal Penggunaan 2022-03-02
Zizifebriany
17/02/2023
Indonesia
Bagian dari promosi
Philips memang juara
Produk ini sangat membatu saya, selain praktis produk ini juga punya fasilitas problend crush,, hasilnya maksimal, saya beli produk ini melalui shopee recomended buat para kaum wanita yang suka bikin jus dan hoby memasak karena ini sangan membantu
Keunggulan
Sangat membantu saya di dapur
Kekurangan
Bikin ketagihan bikin jus
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2223/30 Blender Core
Tanggal Penggunaan 2022-08-17
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2223/30 Blender Core
Tanggal Penggunaan 2022-08-17