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Semua seri

  • Standard Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2223/30
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2223/30
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2223/30
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2223/30
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2223/30
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender Core
  • Product with Accessory Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2223/30
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender Core
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender Core
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender Core
  • Standard Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2223/30
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2223/30
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2223/30
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2223/30
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2223/30
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender Core
  • Product with Accessory Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2223/30
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender Core
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender Core
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender Core

Dihentikan

Seri 5000Blender Core

HR2223/30

4.9

| (720) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Melumatkan 40% lebih halus dan menghancurkan es dengan sempurna

Nikmati smoothie terbaik dengan teknologi ProBlend Crush. Dengan pisau 4 bilah khusus dan motor 350 W yang hemat energi, hasil smoothie pun senantiasa sempurna. Lewat satu tombol, penghancur esnya yang kuat akan melumat es keras dua kali lebih cepat.

Lihat semua manfaat

Berkat Teknologi ProBlend Crush yang andal

Melumatkan 40% lebih halus dan menghancurkan es dengan sempurna

  • Teknologi ProBlend Crush

5 prasetel untuk hasil yang mudah dan andal

5 prasetel untuk hasil yang mudah dan andal

Dengan 5 setelan kecepatan yang dirancang untuk menghasilkan tekstur yang sempurna, mulai dari smoothie hingga sup dan saus

Es hancur sempurna, 2x lebih cepat

Es hancur sempurna, 2x lebih cepat

Fungsi penghancur es andal yang didukung teknologi ProBlend Crush guna menghasilkan es yang sempurna dan lembut untuk smoothie dingin dan hidangan pencuci mulut yang segar, 2x lebih cepat

Teknologi ProBlend Crush untuk hasil akhir yang sempurna

Teknologi ProBlend Crush yang baru memadukan pisau bintang 4 yang dioptimalkan dengan motor 350 W efisiensi tinggi untuk hasil akhir yang cepat, konsisten, dan sempurna

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.9

dari 5

720

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

23/07/2023

Indonesia

Indonesia

Philip Blander memang awet

Selalu menggunakan philips awet dan tahan lama mudab perbaikan ketikan bermasalah.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2223/30 Blender Core

Tanggal Penggunaan 2021-07-23

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2223/30 Blender Core

Tanggal Penggunaan 2021-07-23

02/04/2023

Indonesia

Indonesia

Pembeli terverifikasi

Produk ini sangat memberikan manfaat bagi saya

Saya kebetulan lagi membutuhkan blender karena blender saya rusak, kemudian saya direkomendasikan oleh rekan saya bahwa ada blender dengan kualitas bagus dan memiliki kelengkapan yg cukup lengkap dengan tipe ini. Lalu saya pun mencarinya di e commerce dan ternyata ada promo! Lalu saya langsung membelinya dan setelah sampai dirumah saya sangat terkejut ternyata produk ini sangat worth it untuk digunakan sehari hari! Dan dirumah pun semua sangat senang karena kami jadi bisa membuat jus, membuat bumbu, menggiling daging, dll. Secara sempurna! Terima kasih Philips

Keunggulan

Sangat multifungsi dan hemat daya listrik

Kekurangan

Hampir tidak ada

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2223/30 Blender Core

Tanggal Penggunaan 2022-03-02

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2223/30 Blender Core

Tanggal Penggunaan 2022-03-02

17/02/2023

Indonesia

Indonesia

Philips memang juara

Produk ini sangat membatu saya, selain praktis produk ini juga punya fasilitas problend crush,, hasilnya maksimal, saya beli produk ini melalui shopee recomended buat para kaum wanita yang suka bikin jus dan hoby memasak karena ini sangan membantu

Keunggulan

Sangat membantu saya di dapur

Kekurangan

Bikin ketagihan bikin jus

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2223/30 Blender Core

Tanggal Penggunaan 2022-08-17

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2223/30 Blender Core

Tanggal Penggunaan 2022-08-17

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