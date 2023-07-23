Philips HR2223/30 merupakan salah satu blender plastik di Series 5000 multifungsi ini yang memiliki fungsi 4 in 1, yang terdiri dari Jar dengan 4 mata pisau yang super tajam , chopper, dry mill dan filter mulai dari melumatkan, menghaluskan, memotong, hingga menyaring. Philips Blender HR2223 /30 yang ini sangat canggih fiturnya memiliki kualitas terbaik .saya sangat puas sekali memakai blender Philips dari dulu Solusi banget untuk menghaluskan berbagai bahan makanan lebih cepat dan halus dan Philips Blender 5000 Series yang multifungsi bikin jus dan smoothies sehat jadi cepat dan mudah hasilnya lembut karena dengan Teknology ProBlend Crush dengan tombol penghancur es yang kuat dan dua kali lebih cepat hancurin es keras selembut salju . Pokoknya Philips Blender 5000 Series Multifungsi sangat membantu aku di dapur apalagi kami sekeluarga suka banget sama makanan mpek-mpek, bakso , nugget yang terbuat dari daging ikan dan juga daging ayam nah Choppernya ini buat halusin daging ikan dan daging ayam dengande cepat dan mudah pokoknya Philips BlenderJuara nya deh soal menghaluskan berbagai makanan dengan cepat dan mudah. Philips Blender ini juga gak mudah panas karena memiliki Sensor Thermo Protectnya yang terjamin awet. Selain itu hemat listrik karena dayanya hanya 350 W saja. Aku juga suka banget desain dan warnanya yang sangat menarik pokoknya keren banget untuk emak emak dapur kayak aku. Recomended banget untuk kalian miliki produk Philips Blender 5000 Series pokoknya kualitasnya sudah pasti juara deh. #RnRBlenderJuara #blenderjuara