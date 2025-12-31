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  • Es krim buatan sendiri yang lezat
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  • Es krim buatan sendiri yang lezat
  • Es krim buatan sendiri yang lezat

Dihentikan

Pembuat es krim

HR2303

Es krim buatan sendiri yang lezat

Pembuat es krim untuk membuat sorbet, yogurt beku, atau es krim padat hingga 0,8 L.

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Es krim buatan sendiri yang lezat

  • 20 W

  • 0,8 liter

Sistem pendingin yang bertenaga

Sistem pendingin yang bertenaga

Elemen pendingin dan motor 20 W untuk es krim buatan sendiri yang lezat.

Spesifikasi Teknis

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