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Persiapan Makanan
Semua seri
Pembuat es krim
Dihentikan
HR2303
Es krim buatan sendiri yang lezat
Pembuat es krim untuk membuat sorbet, yogurt beku, atau es krim padat hingga 0,8 L.
20 W
0,8 liter
Elemen pendingin dan motor 20 W untuk es krim buatan sendiri yang lezat.
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