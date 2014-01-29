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  • Perasan jus segar, mudah diperoleh
  • Perasan jus segar, mudah diperoleh
  • Perasan jus segar, mudah diperoleh
  • Perasan jus segar, mudah diperoleh

Dihentikan

Daily CollectionPerasan jeruk

HR2737/70

4.3

| (26) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Perasan jus segar, mudah diperoleh

Dengan pemeras jeruk Philips ini, Anda bisa membuat jus jeruk lezat buatan sendiri. Desainnya yang ringkas membuat alat ini mudah disimpan. Semua bagiannya aman dicuci dengan mesin pencuci piring, sehingga menghemat waktu mencuci Anda.

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Pemeras jeruk ringkas, aman dicuci dengan mesin pencuci piring

Perasan jus segar, mudah diperoleh

  • 0,4 L

  • 25 W

  • Putaran-balik otomatis

  • Tempat penyimpanan kabel

Tempat penyimpanan kabel

Tempat penyimpanan kabel

Desain kecil dan ringkas

Berkat desainnya yang sangat ringkas, alat ini mudah disimpan di ruang kecil dan lemari.

Semua bagian aman dlm mesin cuci piring

Semua bagian aman dlm mesin cuci piring

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.3

dari 5

26

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

29/01/2014

Singapore

Singapore

For easy and convenience use!

This is actually amazing! I prepared all the ingredients especially for squeezing in the Lime and Lemon Thanks so much Philips!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2737/70 Citrus press

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2737/70 Citrus press

04/06/2012

Singapore

Singapore

It's easy to use!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2737/70 Citrus press

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2737/70 Citrus press

29/05/2012

Singapore

Singapore

Good product.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2737/70 Citrus press

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2737/70 Citrus press

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