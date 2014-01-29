2 year warranty
Dihentikan
Perasan jus segar, mudah diperoleh
Dengan pemeras jeruk Philips ini, Anda bisa membuat jus jeruk lezat buatan sendiri. Desainnya yang ringkas membuat alat ini mudah disimpan. Semua bagiannya aman dicuci dengan mesin pencuci piring, sehingga menghemat waktu mencuci Anda.
0,4 L
25 W
Putaran-balik otomatis
Tempat penyimpanan kabel
Berkat desainnya yang sangat ringkas, alat ini mudah disimpan di ruang kecil dan lemari.
4.3
dari 5
26
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
JanethLimGarcia83
29/01/2014
Singapore
For easy and convenience use!
This is actually amazing! I prepared all the ingredients especially for squeezing in the Lime and Lemon Thanks so much Philips!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2737/70 Citrus press
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2737/70 Citrus press
JOHANLIAUW
04/06/2012
Singapore
It's easy to use!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2737/70 Citrus press
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2737/70 Citrus press
philipcheo
29/05/2012
Singapore
Good product.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2737/70 Citrus press
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR2737/70 Citrus press