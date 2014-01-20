Daily Collection Pemeras jeruk
Kemudahan membuat jus segar
Dengan pemeras jeruk ini, Anda dapat membuat sendiri jus jeruk yang nikmat. Desainnya yang ringkas membuat alat ini mudah disimpan. Semua komponennya aman dicuci di mesin cuci piring sehingga menghemat waktu mencuci.
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Daily Collection Pemeras jeruk
Kemudahan membuat jus segar Desain ringkas dan aman di mesin cuci piring 0,5 l 25 W Putar balik otomatis Penyimpanan kabel Termasuk wadah perasan jus 500 ml
Wadah perasan jus 500 ml memberikan kapasitas yang besar untuk membuat jus
tidak menetes berkat desain cerat yang baru
tidak menetes berkat desain cerat yang baru
Penyimpanan kabel daya terintegrasi
Hemat tempat dengan sistem penyimpanan kabel praktis di bawah rangka alat.
Desain ringkas yang hanya memerlukan sedikit tempat
Berkat desainnya yang ringkas, pembuat jus ini cocok ditempatkan di atas meja dapur. Jika hendak disimpan, alat ini hanya memerlukan sedikit tempat.
Komponen aman di mesin cuci piring
Semua komponen lepas-pasangnya aman di mesin cuci piring
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Spesifikasi Umum
Bahan Primer
Logam Bahan Sekunder
Plastik Pengaturan praprogram
Tidak Functions
Pemeras jeruk Jenis Produk
Juicer pemeras jeruk Jumlah sajian
2 Kaki antiselip
Ya Antarmuka
buat jus secara manual Panjang kabel
0,8 Penyimpanan kabel
Ya Fungsi Tetap hangat
Tidak Pengatur waktu
Tidak Teknologi
Putar balik otomatis Sakelar daya terintegrasi
Ya Termostat yang dapat disesuaikan
Tidak Lampu daya
Tidak Pegangan sentuh-dingin
Tidak Aman dicuci di mesin cuci piring
Ya Indikator tingkat kapasitas
Ya Bahan tabung
PP plastik Bahan Pisau
PP plastik Bebas BPA
Ya Fungsi pulsa
Tidak Pisau lepas-pasang
Tidak Tingkat kebisingan (standar)
Lc = 72 dB(A) Garansi
2 tahun
Spesifikasi Teknis
Daya
25 Tegangan
230 Frekuensi
50 Jumlah dalam kemasan
1 Produk Baterai
Tidak
Kompatibilitas
Aksesori yang Disertakan 1
Petunjuk pengguna Aksesori yang Disertakan 2
Kartu garansi
Fitur pengaman
Sertifikasi keamanan
Ya Mati otomatis
Ya Indikator suhu
Tidak Penghentian pisau otomatis
Tidak Kunci pengaman
Tidak
Berat dan Dimensi
Panjang Produk
14,5 Lebar Produk
19,7 Tinggi Produk
16,4 Berat Produk
0,535 Panjang Kemasan
18 Lebar Kemasan
18 Tinggi Kemasan
17,5 Berat Kemasan
0,72
Daya tahan
Wadah
>75% bahan daur ulang Petunjuk Pengguna
90% kertas daur ulang
Negara Asal
Diproduksi di
Bosnia dan Herzegovina
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