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  • Kemudahan membuat jus segar Kemudahan membuat jus segar Kemudahan membuat jus segar

    Daily Collection Pemeras jeruk

    HR2738/00

    Kemudahan membuat jus segar

    Dengan pemeras jeruk ini, Anda dapat membuat sendiri jus jeruk yang nikmat. Desainnya yang ringkas membuat alat ini mudah disimpan. Semua komponennya aman dicuci di mesin cuci piring sehingga menghemat waktu mencuci.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Daily Collection Pemeras jeruk

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    See all Pembuat Jus Jeruk

    Kemudahan membuat jus segar

    Desain ringkas dan aman di mesin cuci piring

    • 0,5 l
    • 25 W
    • Putar balik otomatis
    • Penyimpanan kabel
    Termasuk wadah perasan jus 500 ml

    Termasuk wadah perasan jus 500 ml

    Wadah perasan jus 500 ml memberikan kapasitas yang besar untuk membuat jus

    tidak menetes berkat desain cerat yang baru

    tidak menetes berkat desain cerat yang baru

    tidak menetes berkat desain cerat yang baru

    Penyimpanan kabel daya terintegrasi

    Penyimpanan kabel daya terintegrasi

    Hemat tempat dengan sistem penyimpanan kabel praktis di bawah rangka alat.

    Desain ringkas yang hanya memerlukan sedikit tempat

    Desain ringkas yang hanya memerlukan sedikit tempat

    Berkat desainnya yang ringkas, pembuat jus ini cocok ditempatkan di atas meja dapur. Jika hendak disimpan, alat ini hanya memerlukan sedikit tempat.

    Komponen aman di mesin cuci piring

    Komponen aman di mesin cuci piring

    Semua komponen lepas-pasangnya aman di mesin cuci piring

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Bahan Primer
      Logam
      Bahan Sekunder
      Plastik
      Pengaturan praprogram
      Tidak
      Functions
      Pemeras jeruk
      Jenis Produk
      Juicer pemeras jeruk
      Jumlah sajian
      2
      Kaki antiselip
      Ya
      Antarmuka
      buat jus secara manual
      Panjang kabel
      0,8
      Penyimpanan kabel
      Ya
      Fungsi Tetap hangat
      Tidak
      Pengatur waktu
      Tidak
      Teknologi
      Putar balik otomatis
      Sakelar daya terintegrasi
      Ya
      Termostat yang dapat disesuaikan
      Tidak
      Lampu daya
      Tidak
      Pegangan sentuh-dingin
      Tidak
      Aman dicuci di mesin cuci piring
      Ya
      Indikator tingkat kapasitas
      Ya
      Bahan tabung
      PP plastik
      Bahan Pisau
      PP plastik
      Bebas BPA
      Ya
      Fungsi pulsa
      Tidak
      Pisau lepas-pasang
      Tidak
      Tingkat kebisingan (standar)
      Lc = 72 dB(A)
      Garansi
      2 tahun

    • Spesifikasi Teknis

      Daya
      25
      Tegangan
      230
      Frekuensi
      50
      Jumlah dalam kemasan
      1
      Produk Baterai
      Tidak

    • Kompatibilitas

      Aksesori yang Disertakan 1
      Petunjuk pengguna
      Aksesori yang Disertakan 2
      Kartu garansi

    • Fitur pengaman

      Sertifikasi keamanan
      Ya
      Mati otomatis
      Ya
      Indikator suhu
      Tidak
      Penghentian pisau otomatis
      Tidak
      Kunci pengaman
      Tidak

    • Berat dan Dimensi

      Panjang Produk
      14,5
      Lebar Produk
      19,7
      Tinggi Produk
      16,4
      Berat Produk
      0,535
      Panjang Kemasan
      18
      Lebar Kemasan
      18
      Tinggi Kemasan
      17,5
      Berat Kemasan
      0,72

    • Daya tahan

      Wadah
      >75% bahan daur ulang
      Petunjuk Pengguna
      90% kertas daur ulang

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Bosnia dan Herzegovina

    Badge-D2C

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