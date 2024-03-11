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Perasan jeruk

Dihentikan

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Perasan jeruk

HR2746/80

Perasan jeruk

Dihentikan

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Manual &amp; Dokumentasi

User Manual Philips

  • PDF berkas, 2.5 MB
  • 11 March 2024

Pemeras jeruk berwarna-warni dan terang dengan pemilih ampas yang bisa diatur untuk menyesuaikan kadar ampas dalam jus menurut selera Anda.

  • PDF berkas
  • 15 November 2025

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