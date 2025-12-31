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  • Menikmati jus segar dalam beberapa detik
  • Menikmati jus segar dalam beberapa detik
  • Menikmati jus segar dalam beberapa detik
  • Menikmati jus segar dalam beberapa detik

Dihentikan

Perasan jeruk

HR2790/06

Menikmati jus segar dalam beberapa detik

Dengan pemeras jeruk ini, Anda bisa membuat jus jeruk lezat buatan sendiri. Desainnya yang ringkas membuat alat ini mudah disimpan. Semua bagiannya aman dicuci dengan mesin pencuci piring, sehingga menghemat waktu mencuci Anda.

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Tabung 500 ml, desain ringkas

Menikmati jus segar dalam beberapa detik

  • 0,6 L

  • 25 W

  • Putaran-balik otomatis

  • Tempat penyimpanan kabel

Desain kecil dan ringkas

Berkat desainnya yang sangat ringkas, alat ini mudah disimpan di ruang kecil dan lemari.

Tempat penyimpanan kabel

Tempat penyimpanan kabel

Hemat tempat dengan sistem penyimpanan kabel praktis.

Tabung jus 500 ml

Jaga kesegaran jus Anda lebih lama dalam tabung jus ini.

Spesifikasi Teknis

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