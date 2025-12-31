2 year warranty
Dihentikan
HR2790/06
Menikmati jus segar dalam beberapa detik
Dengan pemeras jeruk ini, Anda bisa membuat jus jeruk lezat buatan sendiri. Desainnya yang ringkas membuat alat ini mudah disimpan. Semua bagiannya aman dicuci dengan mesin pencuci piring, sehingga menghemat waktu mencuci Anda.
0,6 L
25 W
Putaran-balik otomatis
Tempat penyimpanan kabel
Berkat desainnya yang sangat ringkas, alat ini mudah disimpan di ruang kecil dan lemari.
Hemat tempat dengan sistem penyimpanan kabel praktis.
Jaga kesegaran jus Anda lebih lama dalam tabung jus ini.
Ulasan