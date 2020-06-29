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        Dihentikan

        HR2938/55

        HR2938/55

        5

        | (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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        5.0

        dari 5

        1

        Ulasan

        100%

        Merekomendasikan produk ini

        4
        3
        2
        1

        29/06/2020

        Indonesia

        Indonesia

        simple and great purpose

        this tiny items help me alot when I want to juice guava or soursop. I've been using this product for 4 years. and still excellent performance.

        Keunggulan

        light, cute, simple, durable, easy to wash, and we can use for so many fruit

        Kekurangan

        nothing

        Ya, saya merekomendasikan produk ini

        Ulasan ini dibuat untuk HR2938/55

        Tanggal Penggunaan 2018-06-29

        Ya, saya merekomendasikan produk ini

        Ulasan ini dibuat untuk HR2938/55

        Tanggal Penggunaan 2018-06-29

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