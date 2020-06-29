2 year warranty
Dihentikan
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Inna awesome
29/06/2020
Indonesia
simple and great purpose
this tiny items help me alot when I want to juice guava or soursop. I've been using this product for 4 years. and still excellent performance.
Keunggulan
light, cute, simple, durable, easy to wash, and we can use for so many fruit
Kekurangan
nothing
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2938/55
Tanggal Penggunaan 2018-06-29
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2938/55
Tanggal Penggunaan 2018-06-29