Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers
2 year warranty
Persiapan Makanan
Semua seri
Philips Walita Aksesori Blender
HR2939/55
Keluarga adalah segalanya!
Set aksesori Philips akan melengkapi blender Anda. Cacah berbagai bahan makanan dengan mudah setiap hari. Mudah digunakan dan dibersihkan!
Perajang
untuk RI2044
untuk HR206X, HR207X
.
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
Ulasan
Jadilah orang pertama yang mengulas item ini
Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja. Apa artinya?