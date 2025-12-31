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Philips WalitaAksesori Blender

HR2939/55

Keluarga adalah segalanya!

Set aksesori Philips akan melengkapi blender Anda. Cacah berbagai bahan makanan dengan mudah setiap hari. Mudah digunakan dan dibersihkan!

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Pencacah yang melengkapi blender Anda

Keluarga adalah segalanya!

  • Perajang

  • untuk RI2044

  • untuk HR206X, HR207X

Cacah semua jenis bahan makanan seperti daging, kacang-kacangan, dan bawang putih dengan mudah

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Spesifikasi Teknis

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