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  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari

    Daily Collection Compact Food Processor

    HR7310/00

    Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari

    Jika Anda menyukai makanan buatan rumah yang sehat tetapi tidak punya waktu, maka Philips Daily Compact Food Processor adalah pilihan yang tepat. Koleksi yang ringkas ini didesain bagi Anda yang super sibuk. Siapkan makanan lezat dengan cepat dan mudah.

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    Daily Collection Compact Food Processor

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    Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari

    dengan aksesori praktis dan desain yang ringkas

    • 700 W
    • 16 fungsi
    • Cakram 2-in-1
    • Penyimpanan dalam mangkuk
    Motor 700 W yang kuat untuk pemrosesan mudah

    Motor 700 W yang kuat untuk pemrosesan mudah

    Motor yang kuat dapat mengolah beragam bahan baku, mulai dari adonan roti hingga sayuran yang keras, keju, dan coklat. Motor juga dapat mengiris dan menghancurkan dengan mudah.

    Minimalkan pemotongan sebelum memasak dengan tabung pengisi besar

    Minimalkan pemotongan sebelum memasak dengan tabung pengisi besar

    Minimalkan pemotongan sebelum memasak dengan tabung pengisi besar.

    Perakitan komponen cepat dan mudah

    Perakitan komponen cepat dan mudah

    Perakitan komponen cepat dan mudah.

    Semua aksesori aman di mesin cuci piring

    Semua aksesori aman di mesin cuci piring

    Semua aksesori mudah untuk dibersihkan dengan menyimpannya di rak pencuci piring bagian atas.

    Alat all-in-one yang praktis: menguleni, mengaduk, mencincang, mengiris

    Anda dapat membuat apa saja dengan lebih dari 16 fungsi: makanan, roti, saus, dan lainnya. Gunakan aksesori multifungsi berkualitas tinggi untuk memotong, menghaluskan, dan mencincang bahan baku dengan S-blade, atau mengiris dan menghancurkan dengan disk 2-in-1. Baik itu untuk mengocok, mengaduk, menguleni, atau lainnya.

    Panduan kecepatan dan aksesori dengan kode warna untuk pencocokan mudah

    Untuk selalu mendapatkan hasil yang sempurna, sesuaikan warna aksesori dengan warna kecepatan. Gunakan kecepatan 1 untuk mengocok krim, mengocok telur, membuat adonan kue atau roti. Kecepatan 2 ideal untuk memotong bawang, mencincang daging, membuat smoothie, dan lainnya.

    Dimensi lebih kecil dan penyimpanan dalam mangkuk untuk semua aksesori

    Daily Food Processor yang ringkas ini lebih kecil dari meja dapur, tetapi memiliki semua perlengkapan dapur penting yang dapat disimpan dengan mudah di dalam mangkuk.

    Cakram 2-in-1 dua sisi anti-karat: menghancurkan & mengiris

    Cakram dua sisi yang ergonomis memudahkan Anda untuk memotong dengan satu sisi, dan menghancurkan dengan sisi lainnya!

    Buat hingga 5 porsi sekaligus dengan mangkuk berkapasitas 1,5 L

    Mangkuk besar 2,1 L (kapasitas 1,5 L) memungkinkan Anda memblender hingga 5 porsi sup sekaligus.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Bahan Primer
      Plastik
      Bahan Sekunder
      Logam
      Pengaturan praprogram
      Tidak
      Functions
      Mencacah, Mengiris/Memarut, Mengadon, Mengemulsi
      Jenis Produk
      Pengolah makanan
      Sertifikasi
      NA
      Kapasitas Keranjang
      NA
      Kapasitas Tangki Air
      NA
      Jumlah sajian
      6
      Kaki antiselip
      Ya
      Antarmuka
      Kenop putar
      Panjang kabel
      1
      Penyimpanan kabel
      Ya
      Fungsi Tetap hangat
      NA
      Pengatur waktu
      NA
      Teknologi
      NA
      Sakelar daya terintegrasi
      Ya
      Termostat yang dapat disesuaikan
      NA
      Lampu daya
      NA
      Pegangan sentuh-dingin
      NA
      Dishwasher safe parts
      Ya
      Suhu min.
      NA
      Suhu maksimal
      NA
      Indikator tingkat kapasitas
      Ya
      Katup pelepas tekanan
      NA
      Bahan tabung
      SAN
      Bahan Pisau
      Baja antikarat
      Rotasi per menit (RPM)
      20000
      Bebas BPA
      Ya
      Fungsi pulsa
      Ya
      Pisau lepas-pasang
      Ya
      Kemampuan menghancurkan es
      Tidak
      Kemampuan mencampur bahan-bahan panas
      Tidak
      Buku resep
      Tidak
      Tingkat kebisingan (standar)
      Lc = 87 dB(A)
      Tingkat kebisingan (maksimum)
      NA
      Tingkat kebisingan (tidur)
      NA
      Konektivitas internet
      NA
      Kemampuan smart home
      NA
      Jangkauan Wi-Fi
      NA
      Garansi
      2
      Waktu pemanasan
      NA
      Kompatibel dengan Makanan Kering
      NA
      Fungsi pembersihan otomatis
      NA
      Pernyataan kepatuhan UE
      Ya

    • Spesifikasi Teknis

      Daya
      700W
      Tegangan
      230V
      Frekuensi
      50Hz
      Jumlah dalam kemasan
      1
      Produk Baterai
      Tidak
      Peringkat Efisiensi Energi
      NA

    • Kompatibilitas

      Aksesori yang Disertakan 1
      Cakram dua sisi, Alat pengemulsi
      Aksesori yang Disertakan 2
      Unit pisau S-blade, Alat pengadon
      Aksesori yang Disertakan 3
      DFU
      Aksesori Terkait 1
      IIB
      Aksesori Terkait 2
      Kartu garansi

    • Fitur pengaman

      Sertifikasi keamanan
      Ya
      Mati otomatis
      Tidak
      Indikator suhu
      Tidak
      Penghentian pisau otomatis
      Tidak
      Kunci pengaman
      Tidak

    • Berat dan Dimensi

      Panjang Produk
      21,4
      Lebar Produk
      20,9
      Tinggi Produk
      39,6
      Berat Produk
      2,123
      Panjang Kemasan
      31
      Lebar Kemasan
      25,2
      Tinggi Kemasan
      34,6
      Berat Kemasan
      3,031

    • Daya tahan

      Wadah
      >75% bahan daur ulang

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    Badge-D2C

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