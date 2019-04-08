Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
Jika Anda menyukai makanan buatan rumah yang sehat tetapi tidak punya waktu, maka Philips Daily Compact Food Processor adalah pilihan yang tepat. Koleksi yang ringkas ini didesain bagi Anda yang super sibuk. Siapkan makanan lezat dengan cepat dan mudah.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
dengan aksesori praktis dan desain yang ringkas
700 W
16 fungsi
Cakram 2-in-1
Penyimpanan dalam mangkuk
Motor 700 W yang kuat untuk pemrosesan mudah
Motor yang kuat dapat mengolah beragam bahan baku, mulai dari adonan roti hingga sayuran yang keras, keju, dan coklat. Motor juga dapat mengiris dan menghancurkan dengan mudah.
Minimalkan pemotongan sebelum memasak dengan tabung pengisi besar
Minimalkan pemotongan sebelum memasak dengan tabung pengisi besar.
Perakitan komponen cepat dan mudah
Perakitan komponen cepat dan mudah.
Semua aksesori aman di mesin cuci piring
Semua aksesori mudah untuk dibersihkan dengan menyimpannya di rak pencuci piring bagian atas.
Alat all-in-one yang praktis: menguleni, mengaduk, mencincang, mengiris
Anda dapat membuat apa saja dengan lebih dari 16 fungsi: makanan, roti, saus, dan lainnya. Gunakan aksesori multifungsi berkualitas tinggi untuk memotong, menghaluskan, dan mencincang bahan baku dengan S-blade, atau mengiris dan menghancurkan dengan disk 2-in-1. Baik itu untuk mengocok, mengaduk, menguleni, atau lainnya.
Panduan kecepatan dan aksesori dengan kode warna untuk pencocokan mudah
Untuk selalu mendapatkan hasil yang sempurna, sesuaikan warna aksesori dengan warna kecepatan. Gunakan kecepatan 1 untuk mengocok krim, mengocok telur, membuat adonan kue atau roti. Kecepatan 2 ideal untuk memotong bawang, mencincang daging, membuat smoothie, dan lainnya.
Dimensi lebih kecil dan penyimpanan dalam mangkuk untuk semua aksesori
Daily Food Processor yang ringkas ini lebih kecil dari meja dapur, tetapi memiliki semua perlengkapan dapur penting yang dapat disimpan dengan mudah di dalam mangkuk.
Cakram 2-in-1 dua sisi anti-karat: menghancurkan & mengiris
Cakram dua sisi yang ergonomis memudahkan Anda untuk memotong dengan satu sisi, dan menghancurkan dengan sisi lainnya!
Buat hingga 5 porsi sekaligus dengan mangkuk berkapasitas 1,5 L
Mangkuk besar 2,1 L (kapasitas 1,5 L) memungkinkan Anda memblender hingga 5 porsi sup sekaligus.