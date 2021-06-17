Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari

Jika Anda menyukai makanan buatan rumah yang sehat tetapi tidak punya waktu, maka Philips Daily Compact Food Processor adalah pilihan yang tepat. Koleksi yang ringkas ini didesain bagi Anda yang super sibuk. Siapkan makanan lezat dengan cepat dan mudah.