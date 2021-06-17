2 year warranty
Dihentikan
700 W
16 fungsi
Cakram 2-in-1
Penyimpanan dalam mangkuk
Motor yang kuat dapat mengolah beragam bahan baku, mulai dari adonan roti hingga sayuran yang keras, keju, dan coklat. Motor juga dapat mengiris dan menghancurkan dengan mudah.
Anda dapat membuat apa saja dengan lebih dari 16 fungsi: makanan, roti, saus, dan lainnya. Gunakan aksesori multifungsi berkualitas tinggi untuk memotong, menghaluskan, dan mencincang bahan baku dengan S-blade, atau mengiris dan menghancurkan dengan disk 2-in-1. Baik itu untuk mengocok, mengaduk, menguleni, atau lainnya.
Minimalkan pemotongan sebelum memasak dengan tabung pengisi besar.
5.0
dari 5
7
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Mjean
17/06/2021
Indonesia
Karyawan Philips
Ngak Lagi deh Ribet Potong Potong
[Employee of philipsglobal] Sebelumnya selalu masalah potong2 sayuran, apalagi bawang yang bikin perih mata, sejak ada produk ini jadi bikin tambah suka masak masak, urusan motong memotong bawang dan giling daging jadi ngak masalah, gampang banget cepat. Sukaaa banget, Solusiku buat nyiapin masakan !!
Keunggulan
Kuat dan Pisau Tajam hancurkan daging
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR7310/10 Compact Food Processor
Date of Use 2021-02-16
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR7310/10 Compact Food Processor
Date of Use 2021-02-16
Annajs
16/06/2021
Indonesia
Karyawan Philips
Produk baik dan mudah digunakn
[Employee of philipsglobal] Produk sangat mudah digunakan dan sangat membantu dalam memotong bahan bahan makanan, kualitas sangat baik
Keunggulan
Mudah digunakan
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR7310/10 Compact Food Processor
Date of Use 2020-12-16
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR7310/10 Compact Food Processor
Date of Use 2020-12-16
Safira26
16/06/2021
Indonesia
Karyawan Philips
Alat serbaguna
[Employee of philipsglobal] Suka banget sama food processornya Philips ini, berguna banget untuk menghaluskan berbagai macam bahan makanan, dari mulai cabai sampe daging. Buat aku yang dirumahnya hampir selalu masak makanan dengan balado, ini helpful banget sih buat bikin stok cabe giling / cabe halus. Gak perlu susah2 ngulek sampe tangan pegel, cukup halusin di dalam food processor ini, dalam beberapa menit langsung jadi. Selain itu, mata pisau yang disediakannya beragam banget, berguna banget buat mengolah berbagai macam bahan! Luv deh pokoknya
Keunggulan
Tersedia berbagai jenis mata pisau, bisa digunakan untuk berbagai macam bahan
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR7310/10 Compact Food Processor
Date of Use 2020-05-16
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR7310/10 Compact Food Processor
Date of Use 2020-05-16