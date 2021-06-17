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  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
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  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
  • Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari

Dihentikan

Daily CollectionCompact Food Processor

HR7310/10

5
| (7) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari
Jika Anda menyukai makanan buatan rumah yang sehat tetapi tidak punya waktu, maka Philips Daily Compact Food Processor adalah pilihan yang tepat. Koleksi yang ringkas ini didesain bagi Anda yang super sibuk. Siapkan makanan lezat dengan cepat dan mudah.
Lihat semua manfaat

dengan aksesori praktis dan desain yang ringkas

Nikmati makanan buatan rumah yang mudah setiap hari

  • 700 W

  • 16 fungsi

  • Cakram 2-in-1

  • Penyimpanan dalam mangkuk

Motor 700 W yang kuat untuk pemrosesan mudah

Motor 700 W yang kuat untuk pemrosesan mudah

Motor yang kuat dapat mengolah beragam bahan baku, mulai dari adonan roti hingga sayuran yang keras, keju, dan coklat. Motor juga dapat mengiris dan menghancurkan dengan mudah.

Alat all-in-one yang praktis: menguleni, mengaduk, mencincang, mengiris

Anda dapat membuat apa saja dengan lebih dari 16 fungsi: makanan, roti, saus, dan lainnya. Gunakan aksesori multifungsi berkualitas tinggi untuk memotong, menghaluskan, dan mencincang bahan baku dengan S-blade, atau mengiris dan menghancurkan dengan disk 2-in-1. Baik itu untuk mengocok, mengaduk, menguleni, atau lainnya.

Minimalkan pemotongan sebelum memasak dengan tabung pengisi besar

Minimalkan pemotongan sebelum memasak dengan tabung pengisi besar

Minimalkan pemotongan sebelum memasak dengan tabung pengisi besar.

Spesifikasi Teknis

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5.0

dari 5

7

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

17/06/2021

Indonesia

Indonesia

Karyawan Philips

Ngak Lagi deh Ribet Potong Potong

[Employee of philipsglobal] Sebelumnya selalu masalah potong2 sayuran, apalagi bawang yang bikin perih mata, sejak ada produk ini jadi bikin tambah suka masak masak, urusan motong memotong bawang dan giling daging jadi ngak masalah, gampang banget cepat. Sukaaa banget, Solusiku buat nyiapin masakan !!

Keunggulan

Kuat dan Pisau Tajam hancurkan daging

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR7310/10 Compact Food Processor

Date of Use 2021-02-16

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR7310/10 Compact Food Processor

Date of Use 2021-02-16

16/06/2021

Indonesia

Indonesia

Karyawan Philips

Produk baik dan mudah digunakn

[Employee of philipsglobal] Produk sangat mudah digunakan dan sangat membantu dalam memotong bahan bahan makanan, kualitas sangat baik

Keunggulan

Mudah digunakan

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR7310/10 Compact Food Processor

Date of Use 2020-12-16

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR7310/10 Compact Food Processor

Date of Use 2020-12-16

16/06/2021

Indonesia

Indonesia

Karyawan Philips

Alat serbaguna

[Employee of philipsglobal] Suka banget sama food processornya Philips ini, berguna banget untuk menghaluskan berbagai macam bahan makanan, dari mulai cabai sampe daging. Buat aku yang dirumahnya hampir selalu masak makanan dengan balado, ini helpful banget sih buat bikin stok cabe giling / cabe halus. Gak perlu susah2 ngulek sampe tangan pegel, cukup halusin di dalam food processor ini, dalam beberapa menit langsung jadi. Selain itu, mata pisau yang disediakannya beragam banget, berguna banget buat mengolah berbagai macam bahan! Luv deh pokoknya

Keunggulan

Tersedia berbagai jenis mata pisau, bisa digunakan untuk berbagai macam bahan

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR7310/10 Compact Food Processor

Date of Use 2020-05-16

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR7310/10 Compact Food Processor

Date of Use 2020-05-16

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