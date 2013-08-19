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Dihentikan

Daily CollectionPengolah makanan

HR7625/70

4

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Hemat tempat dan tenaga

Hemat tempat, tenaga, dan waktu dengan pengolah makanan Philips HR7625/70 yang berdesain vertikal. Alat ini sangat kuat dan sangat multifungsi sehingga Anda dapat menyelesaikan proses persiapan hanya dalam beberapa detik! Disertai blender.

Lihat semua manfaat

Pengolah makanan ultra-ringkas dengan blender

Hemat tempat dan tenaga

  • 500 W

  • Pengaturan ringkas 2 in 1

  • Mangkuk 2 L

Semua aksesori dapat dipasang pada mangkuk agar penyimpanannya ringkas

Semua aksesori dapat dipasang pada mangkuk agar penyimpanannya ringkas

Dengan Microstore Anda dapat menyimpan semua aksesori di dalam mangkuk dengan mudah dan ringkas.

2 kecepatan dan pulsa

2 kecepatan dan pulsa

Pengolah makanan Philips memiliki dua setelan kecepatan untuk disesuaikan dengan bahan yang keras atau lunak. Selain itu, ada fungsi pulse untuk mencacah bawang putih atau menghancurkan es batu.

Motor 500 Watt untuk mengolah bahan dalam jumlah besar dan adonan berat

Motor 500 Watt untuk mengolah bahan dalam jumlah besar dan adonan berat

Dengan motor 500W plus 2 setelan kecepatan dan tombol pulsa Anda dapat memilih setelan yang tepat untuk hasil optimal

Spesifikasi Teknis

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4.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

19/08/2013

Malaysia

Malaysia

Preparatipn for cooking made easy. Very versatile.

No manual chopping of ingredients during food preparation. Less time used and therefore making cooking more intereting.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR7625/70 Food processor

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR7625/70 Food processor

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