2 year warranty
Dihentikan
Hemat tempat dan tenaga
Hemat tempat, tenaga, dan waktu dengan pengolah makanan Philips HR7625/70 yang berdesain vertikal. Alat ini sangat kuat dan sangat multifungsi sehingga Anda dapat menyelesaikan proses persiapan hanya dalam beberapa detik! Disertai blender.
500 W
Pengaturan ringkas 2 in 1
Mangkuk 2 L
Dengan Microstore Anda dapat menyimpan semua aksesori di dalam mangkuk dengan mudah dan ringkas.
Pengolah makanan Philips memiliki dua setelan kecepatan untuk disesuaikan dengan bahan yang keras atau lunak. Selain itu, ada fungsi pulse untuk mencacah bawang putih atau menghancurkan es batu.
Dengan motor 500W plus 2 setelan kecepatan dan tombol pulsa Anda dapat memilih setelan yang tepat untuk hasil optimal
4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Rozikin
19/08/2013
Malaysia
Preparatipn for cooking made easy. Very versatile.
No manual chopping of ingredients during food preparation. Less time used and therefore making cooking more intereting.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR7625/70 Food processor
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR7625/70 Food processor