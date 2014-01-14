HR7627/00
Variasi resep maksimal, tenaga minimal
Pengolah Makanan Philips Daily collection berdesain ringkas, dengan mangkuk 2,1 L dan beragam aksesori berkinerja tinggi. Menyiapkan makanan lezat buatan sendiri kini jadi lebih mudah!See all benefits
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Untuk hasil terbaik, gunakan kecepatan rendah (kecepatan 1) untuk mengocok krim, mengocok telur, membuat adonan kue dan roti. Kecepatan lebih tinggi (kecepatan 2) cocok untuk mencacah bawang dan daging, mengaduk sup dan smoothie, atau mencincang, mengiris, atau memarut sayur.
Pengolah Makanan Philips Daily Collection baru dilengkapi dengan tabung pengisi 40% lebih besar dibandingkan model HR7625 pendahulunya, menghemat waktu pra-pemotongan buah dan sayur
Cukup pilih cakram baja anti karat yang tepat untuk menyiapkan bahan favorit Anda dan klikkan ke penahan cakram. Kinerja telah diuji ekstensif untuk memberikan hasil irisan dan cincangan terbaik.
Pengolah Makanan Philips ini memiliki motor kuat yang memberikan daya dan kontrol untuk menyiapkan semua resep favorit.
Mangkuk besar 2,1L (kapasitas 1,5 L) memungkinkan Anda memblender 5 porsi sup sekaligus.
Semua komponen aksesori pengolah makanan Philips dapat diletakkan pada rak atas mesin pencuci piring untuk pembersihan mudah.
Alat sempurna untuk mengocok, mengaduk, atau mengemulsi telur atau krim kocok. Untuk peningkatan volume dan kelembutan terbaik, gunakan kecepatan rendah. Membuat hidangan penutup atau mayones lezat kini sangat mudah!
Teknologi PowerChop merupakan paduan bentuk pisau, sudut potongan, dan mangkuk yang memberikan hasil cacahan superior untuk bahan lembut dan keras. Juga sempurna untuk membuat puree dan mengaduk adonan kue!
Tak seperti pengolah makanan lain yang lebih murah, Pengolah Makanan Philips tidak memiliki batang panjang di tengah mangkuk. Artinya, sup dan cairan lain tidak akan bocor dari tengah mangkuk, sehingga pengolah makanan dan dapur tetap bersih! Memasang alat Anda pun jadi lebih mudah - cukup klik penahan alat pada mangkuk, dipandu oleh kopling sesuai bentuk.
Pisau S baja anti karat yang tajam dan kuat mencacah sayur seperti bawang dalam waktu seketika. Juga dapat digunakan untuk bahan lain seperti kacang, daging, atau membuat adonan untuk pai
Aksesori
Spesifikasi teknis
Desain
Berat dan dimensi
Spesifikasi umum
Lapisan
Servis
Aksesori yang disertakan
Keberlanjutan
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