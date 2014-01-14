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  • Variasi resep maksimal, tenaga minimal Variasi resep maksimal, tenaga minimal Variasi resep maksimal, tenaga minimal

    Daily Collection Pengolah makanan

    HR7627/00

    Variasi resep maksimal, tenaga minimal

    Pengolah Makanan Philips Daily collection berdesain ringkas, dengan mangkuk 2,1 L dan beragam aksesori berkinerja tinggi. Menyiapkan makanan lezat buatan sendiri kini jadi lebih mudah!

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    Daily Collection Pengolah makanan

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    Variasi resep maksimal, tenaga minimal

    Membuat roti, kue, minuman bikinan sendiri dan lainnya

    • 650 W
    • 2 kecepatan + pulsa
    • Mangkuk 2,1 liter
    • Aksesori untuk + 15 fungsi
    Setelan 2 kecepatan dan pulsa untuk kontrol maksimum

    Setelan 2 kecepatan dan pulsa untuk kontrol maksimum

    Untuk hasil terbaik, gunakan kecepatan rendah (kecepatan 1) untuk mengocok krim, mengocok telur, membuat adonan kue dan roti. Kecepatan lebih tinggi (kecepatan 2) cocok untuk mencacah bawang dan daging, mengaduk sup dan smoothie, atau mencincang, mengiris, atau memarut sayur.

    Tabung pengisi 40% lebih besar (dibandingkan dengan Philips HR7625)

    Tabung pengisi 40% lebih besar (dibandingkan dengan Philips HR7625)

    Pengolah Makanan Philips Daily Collection baru dilengkapi dengan tabung pengisi 40% lebih besar dibandingkan model HR7625 pendahulunya, menghemat waktu pra-pemotongan buah dan sayur

    Sisipan bilah cakram baja anti-karat berkinerja tinggi

    Sisipan bilah cakram baja anti-karat berkinerja tinggi

    Cukup pilih cakram baja anti karat yang tepat untuk menyiapkan bahan favorit Anda dan klikkan ke penahan cakram. Kinerja telah diuji ekstensif untuk memberikan hasil irisan dan cincangan terbaik.

    Motor 650 Watt untuk pengolahan yang andal

    Motor 650 Watt untuk pengolahan yang andal

    Pengolah Makanan Philips ini memiliki motor kuat yang memberikan daya dan kontrol untuk menyiapkan semua resep favorit.

    Hingga 5 porsi dalam sekali proses

    Hingga 5 porsi dalam sekali proses

    Mangkuk besar 2,1L (kapasitas 1,5 L) memungkinkan Anda memblender 5 porsi sup sekaligus.

    Aksesori aman di mesin cuci piring

    Aksesori aman di mesin cuci piring

    Semua komponen aksesori pengolah makanan Philips dapat diletakkan pada rak atas mesin pencuci piring untuk pembersihan mudah.

    Alat pengemulsi untuk krim dan putih telur

    Alat pengemulsi untuk krim dan putih telur

    Alat sempurna untuk mengocok, mengaduk, atau mengemulsi telur atau krim kocok. Untuk peningkatan volume dan kelembutan terbaik, gunakan kecepatan rendah. Membuat hidangan penutup atau mayones lezat kini sangat mudah!

    Teknologi PowerChop untuk kinerja mencacah superior

    Teknologi PowerChop untuk kinerja mencacah superior

    Teknologi PowerChop merupakan paduan bentuk pisau, sudut potongan, dan mangkuk yang memberikan hasil cacahan superior untuk bahan lembut dan keras. Juga sempurna untuk membuat puree dan mengaduk adonan kue!

    Tanpa sisa makanan dari tengah mangkuk karena tidak ada poros bagian dalam

    Tanpa sisa makanan dari tengah mangkuk karena tidak ada poros bagian dalam

    Tak seperti pengolah makanan lain yang lebih murah, Pengolah Makanan Philips tidak memiliki batang panjang di tengah mangkuk. Artinya, sup dan cairan lain tidak akan bocor dari tengah mangkuk, sehingga pengolah makanan dan dapur tetap bersih! Memasang alat Anda pun jadi lebih mudah - cukup klik penahan alat pada mangkuk, dipandu oleh kopling sesuai bentuk.

    Pisau S baja anti-karat yang tajam dan kuat untuk mencacah

    Pisau S baja anti-karat yang tajam dan kuat untuk mencacah

    Pisau S baja anti karat yang tajam dan kuat mencacah sayur seperti bawang dalam waktu seketika. Juga dapat digunakan untuk bahan lain seperti kacang, daging, atau membuat adonan untuk pai

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Termasuk
      • Unit pisau S-blade
      • Pisau pencacah
      • Alat pengemulsi
      • Alat pencincang halus
      • Alat pengiris halus
      • Alat granulasi/penghancur

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1,0  m
      Kapasitas mangkuk
      2  l
      Daya
      650  W
      Tegangan
      220-240  V
      Kapasitas mangkuk
      1.5  l
      Frekuensi
      50/60  Hz
      Kapasitas tabung
      1,75  l
      Kapasitas pengoperasian tabung
      1,0  l
      RPM blender (maks)
      21000  rpm
      RPM mangkuk (maks)
      1900  rpm

    • Desain

      Warna
      Putih

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk (PxLxT)
      244x244x377  mm

    • Spesifikasi umum

      Jumlah cakram pengiris
      3
      Fitur produk
      • Penyimpanan kabel terintegrasi
      • Kaki antiselip
      • Fungsi pulse
      Jumlah setelan kecepatan
      2 + pulsa

    • Lapisan

      Bahan bodi utama
      Plastik ABS
      Bahan aksesori
      Baja anti karat
      Bahan tabung
      SAN Plastik

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Ya

    • Aksesori yang disertakan

      Cakram pencincang halus
      Ya

    • Keberlanjutan

      Kemasan
      > 90% material daur ulang
      Petunjuk pengguna
      100% kertas daur ulang

    Badge-D2C

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