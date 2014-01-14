Tanpa sisa makanan dari tengah mangkuk karena tidak ada poros bagian dalam

Tak seperti pengolah makanan lain yang lebih murah, Pengolah Makanan Philips tidak memiliki batang panjang di tengah mangkuk. Artinya, sup dan cairan lain tidak akan bocor dari tengah mangkuk, sehingga pengolah makanan dan dapur tetap bersih! Memasang alat Anda pun jadi lebih mudah - cukup klik penahan alat pada mangkuk, dipandu oleh kopling sesuai bentuk.