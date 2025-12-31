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Dihentikan

Pengolah makanan

HR7633/80

Serbaguna dan ringkas

Pengolah makanan Philips merupakan solusi multifungsi yang hemat waktu dan ruang atas semua masalah di dapur Anda. Dengan satu alat ini, Anda dapat melakukan lebih dari 25 pekerjaan yang berbeda dalam waktu yang lebih cepat. Mengocok, memblender, dan mencacah.

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Sistem penyimpanan mikro dan 6 aksesori

Serbaguna dan ringkas

6 aksesori untuk mengerjakan 25+ fungsi dengan mudah

Aksesori ini adalah pengadon untuk adonan tebal yang aman digunakan di mesin cuci piring. Pisau pencacah baja antikarat untuk menyiapkan daging dan sayuran. Dua cakram logam untuk memarut dan mencacah sedang dan halus. Blender 1,5 l antipecah untuk memblender, menghancurkan, hingga mengaduk bahan-bahan yang berbeda. Cakram pengemulsi untuk menyiapkan makanan, seperti krim kocok dan mayones.

Semua aksesori dapat dimasukkan ke dalam mangkuk agar ringkas

Dengan Microstore, Anda dapat menyimpan semua aksesori di dalam mangkuk dengan mudah dan ringkas.

Spesifikasi Teknis

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