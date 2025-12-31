Serbaguna dan ringkas

Pengolah makanan Philips merupakan solusi multifungsi yang hemat waktu dan ruang atas semua masalah di dapur Anda. Dengan satu alat ini, Anda dapat melakukan lebih dari 25 pekerjaan yang berbeda dalam waktu yang lebih cepat. Mengocok, memblender, dan mencacah.