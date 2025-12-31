2 year warranty
Dihentikan
HR7640/80
Serbaguna dan ringkas
Pengolah makanan Philips merupakan jawaban multifungsional yang hemat waktu dan tempat untuk semua masalah di dapur Anda. Dengan satu alat ini Anda dapat melakukan lebih dari 25 jenis pekerjaan yang beragam dalam waktu yang lebih cepat dari biasanya. Mengocok, memblender, dan mencacah
Aksesori aman mesin cuci piring adalah alat untuk mengadon adonan ringan dan adonan berat. Pisau cacah baja antikarat untuk mempersiapkan daging dan sayuran. Dua cakram logam untuk memarut dan mencacah sedang dan halus. Blender 1,5 L tahan pecah untuk memblender, menghancurkan, hingga mengaduk bahan yang berbeda. Perasan jeruk untuk memeras buah jeruk. Dan kocokan telur untuk mengocok, mengaduk, dan membuat adonan ringan.
Dengan Microstore, Anda dapat menyimpan semua aksesori di dalam mangkuk dengan mudah dan ringkas.
Termasuk gilingan dan juicer.
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