Serbaguna dan ringkas

Pengolah makanan Philips merupakan jawaban multifungsional yang hemat waktu dan tempat untuk semua masalah di dapur Anda. Dengan satu alat ini Anda dapat melakukan lebih dari 25 jenis pekerjaan yang beragam dalam waktu yang lebih cepat dari biasanya. Mengocok, memblender, dan mencacah