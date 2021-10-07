HR7922/90
Mixer Philips dengan Fitur Terlengkap Seri 7000
Mulai dari adonan ringan hingga berat, mixer Philips seri 7000 siap membantu Anda membuat adonan sempurna untuk berbagai jenis hidangan dengan praktis.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Philips mixer seri 7000 disertai dengan 4 jenis aksesoris dalam paket penjualan. Terdapat aksesoris untuk pengocok, pengadon, pengaduk, dan pelindung cipratan untuk memastikan kemudahan pembuatan berbagai resep yang sedang Anda buat. Silakan pilih aksesori yang sesuai untuk mengolah resep secara maksimal.
Anda juga akan dimudahkan berkat adanya 12 pilihan kontrol kecepatan yang terdapat pada mixer Philips seri 7000. Kontrol kecepatan ini akan menyetel pengaturan yang tepat untuk setiap fungsi, di mana Anda hanya perlu menyesuaikan tingkat kecepatan sesuai dengan adonan yang akan dibuat untuk hasil yang lebih maksimal.
Pengocok, pengadon, pengaduk, dan pelindung cipratan memastikan kemudahan pembuatan berbagai resep. Cukup pilih aksesori yang sesuai untuk mengolah resep.
Negara asal
Aksesori
Spesifikasi teknis
Lapisan
Servis
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.