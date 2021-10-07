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  • Mixer Philips dengan Fitur Terlengkap Seri 7000 Mixer Philips dengan Fitur Terlengkap Seri 7000 Mixer Philips dengan Fitur Terlengkap Seri 7000

    Seri 7000 Kitchen Machine

    HR7922/90

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Mixer Philips dengan Fitur Terlengkap Seri 7000

    Mulai dari adonan ringan hingga berat, mixer Philips seri 7000 siap membantu Anda membuat adonan sempurna untuk berbagai jenis hidangan dengan praktis.

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    Seri 7000 Kitchen Machine

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    Mixer Philips dengan Fitur Terlengkap Seri 7000

    Harga dan Fitur Philips Mixer Terbaru Seri 7000

    • Motor kuat dan tahan lama
    • Daya listrik 800 watt
    • Mangkuk baja anti karat
    • Kapasitas besar 5 liter
    • 12 pilihan kecepatan berbeda
    4 aksesoris pendukung untuk proses adonan lebih praktis

    4 aksesoris pendukung untuk proses adonan lebih praktis

    Philips mixer seri 7000 disertai dengan 4 jenis aksesoris dalam paket penjualan. Terdapat aksesoris untuk pengocok, pengadon, pengaduk, dan pelindung cipratan untuk memastikan kemudahan pembuatan berbagai resep yang sedang Anda buat. Silakan pilih aksesori yang sesuai untuk mengolah resep secara maksimal.

    12 mode kontrol kecepatan untuk disesuaikan kebutuhan

    12 mode kontrol kecepatan untuk disesuaikan kebutuhan

    Anda juga akan dimudahkan berkat adanya 12 pilihan kontrol kecepatan yang terdapat pada mixer Philips seri 7000. Kontrol kecepatan ini akan menyetel pengaturan yang tepat untuk setiap fungsi, di mana Anda hanya perlu menyesuaikan tingkat kecepatan sesuai dengan adonan yang akan dibuat untuk hasil yang lebih maksimal.

    4 aksesori

    4 aksesori

    Pengocok, pengadon, pengaduk, dan pelindung cipratan memastikan kemudahan pembuatan berbagai resep. Cukup pilih aksesori yang sesuai untuk mengolah resep.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Buatan
      Argentina

    • Aksesori

      Termasuk
      • Pengocok
      • Pengadon
      • Pengaduk dan Pelindung cipratan

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      800  W
      Voltase
      220  V

    • Lapisan

      Warna
      Hitam
      Kapasitas Mangkuk
      5  l
      Bahan Mangkuk
      Baja antikarat

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Ya

    Badge-D2C

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