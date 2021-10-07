12 mode kontrol kecepatan untuk disesuaikan kebutuhan

Anda juga akan dimudahkan berkat adanya 12 pilihan kontrol kecepatan yang terdapat pada mixer Philips seri 7000. Kontrol kecepatan ini akan menyetel pengaturan yang tepat untuk setiap fungsi, di mana Anda hanya perlu menyesuaikan tingkat kecepatan sesuai dengan adonan yang akan dibuat untuk hasil yang lebih maksimal.