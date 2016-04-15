This shaver was my first and only shaver that I've ever used in my life. I'm not just talking about the brand, I bought this shaver in 2011 and still use it today. It has served me well. The day I decide to buy a new shaver, I'll definitely plan on buying the same one. The only con is that the dispenser system is useless for me because I use a different cream than to the one that was designed for this shaver. I would prefer applying the cream myself anyway.